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Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı...

Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı...
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ticari taksi ile otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Güllühöyük yolunda F .V. idaresindeki 27 T 5503 ticari taksi, O.K yönetimindeki 31 B 5002 plakalı otomobile çarptı. Kazada ticari otomobilin sürücüsü ile diğer otomobilde bulunan M.M. K ile S.K isimli kadınlar yaralandı. Yaralılar yoldan geçenler tarafında İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. 

Bir süre kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yoldan araçların kaldırılmasının ardından yenden ulaşıma açıldı.  

Bekir Şentürk 

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