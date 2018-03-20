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Ticari Taksi şoföründen örnek davranış

Beykoz’da ticari taksi şoförü aracında bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek örnek bir davranışta bulundu.

Ticari Taksi şoföründen örnek davranış

20 Mart 2018 09:14
Ticari Taksi şoföründen örnek davranış - Tıkla İzle

Ertuğrul Duman isimli taksi şoförü Anadolu Hisarı’ndan aldığı N. D. isimli bayan öğrenciyi Kavacık’taki üniversiteye bıraktı. 27 yaşındaki Taksici, N. D. araçtan indikten sonra arka koltukta cüzdanın kaldığını gördü. Cüzdanın içerisindeki kimlikten öğrencinin ismini öğrenen Ertuğrul Duman sosyal medyadan üniversite öğrencisinin babasına ulaştı.Babasıyla irtibata geçen Ertuğrul Duman bayanla bulaşarak cüzdanı teslim etti.

İçerisinde yaklaşık 3 bin 500 lira para bulunan cüzdanı sahibine teslim eden taksici Ertuğrul Duman, “Taksime dün bir bayan müşteri aldım Anadolu Hisarı’dan Kavacık’taki üniversiteye bıraktım. Kadın indikten 15- 20 dakika sonra arabamda cüzdan olduğunu fark ettim. Kadına ulaşmaya çalıştım. Üniversiteyi aradım ulaşamadım. Benim de aklıma sosyal medya geldi. Sosyal medyadan babasına ulaştım. Babasıyla irtibata geçtik. Cüzdanın içerisinde baya yüklü para vardı. 3 bin, 3 bin 500 lira kadar. Ayrıca yüklü miktarda kredi kartlar vardı. İnsanlık vazifesi olsun diye gittim bayana teslim ettim cüzdanı. Oda bana teşekkür etti. Herkesin şuanda taksicilere bakış açısı çok kötü biliyorum. Ama her insan bir değildir. Şuan Uber’i çok söz konusu yaptılar. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Şuanda Mecidiyeköy’den taksiye binse Beşiktaş’a gitmek istese taksici götürmüyor çünkü trafik saati 45 dakika sürüyor. Acaba Uber götürüyor mu?” dedi.  

Mustafa Biçer
 

 

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