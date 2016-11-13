Konuyla ilgili bilgi veren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yılmaz, toplu taşıma aracı kullanım belgesi ile hizmet kalitesinin artacağını ve her önüne gelenin taksi, minibüs ve servis aracı kullanamayacağını, denetimlerin daha da artacağını söyledi. Yeni uygulamanın 1 Ocak 2017’den itibaren başlayacağını belirten Yılmaz, “UKOME İstanbul da şoförler için toplu taşıma aracı (ticari taşıt) kullanım belgesi şartı getirdi. Ticari taşıt kullanım belgesi ile hizmet kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Uygulama ticari taksi, ticari minibüs ve servis araçlarını kapsamaktadır. (Ticari taşıt kullanım belgesi) kullanım süresi iki yıl olarak belirlenmiştir. Belgeye haiz şoförler 2 yılda bir eğitim tekrarı yapacaklar. Tekrar eğitim sonrasında 5 kez üst üste başarısız olan adaylar 1 yıl süre ile bu belgeye yönelik başvuru yapamayacaklar ve ticari bu araçları kullanamayacaklar” diye konuştu.

“Hata yapana ceza puanı”

Ticari taşıtlarda çalışacak şoförler için şoför hizmet kalite puanı uygulamasına geçileceğini de dile getiren Yılmaz, “Her şoför için toplu taşıma aracı ticari taşıt kullanım belgesini ilk alımlarında 100 hizmet kalite puanı olarak belirlenmiştir. Karayolunda ticari amaçla taşımacılık yapan taşımacı ve şoförlere yönelik kamu ve trafik güvenliği yaptırım cetveli ve karayolunda ticari amaçla taşımacılık yapan taşımacı ve şoförlere yönelik hizmet kalite kesintisi yaptırım cetvelinde yer alan ihlallere göre kalite puanı uygulanacak. Toplu taşıma aracı (ticari taşıt kullanım) belge sahibi şoförlerin 100 hizmet kalite puanını doldurduktan sonra sahip oldukları belgeleri 6 ay süre ile askıya alınacak ve eğitim tekrarı sonrasında yapılacak sınav ile yeniden belge alabilecekler (Kamu ve trafik güvenliği yaptırımına esas olan ihlaller hariç). Mesleki yeterlilik kanununda yer alan ulusal meslek standardına geçilmesi ve uygun taşıt sürücü sertifikasına sahibi olunması halinde sistem alt yapısı zaman sağlanarak istenecektir” ifadelerini kullandı.

“Uygulama 1 Ocak 2017’de başlıyor”

Ticari taşıt sürücü belgesi alacak olan şoförlere getirilen yaptırım cetvelinde araç kullanırken telefonla konuşmak, yolcuya kaba davranmak, sigara içmek, hareket halinde yolcuyu ve çevreyi rahatsız edici şekilde radyo veya CD çalar kullanmak, kısa mesafe yolcuyu almamak gibi birçok istenmeyen hata yapan her sürücü için şoför hizmet kalite puanı uygulamasının yapılacağının altını çizen Yılmaz, “Doğrusunu söylemek gerekirse çok güzel bir çalışma oldu. Ulaşımdan sorumlu Genel Sekreteri, Ulaşım Daire Başkanlığı ve TUHİM’e, İstanbul halkı ve tüm esnafımız adına teşekkür ederim. Bu uygulama ile İstanbul'da toplu taşımacılıkta daha güzel hizmet verileceğine inancım tamdır. ÖTV indirimi ile araçların değişmesiyle hizmette konfor, toplu taşıma aracı (ticari taşıt) kullanım belgesinin de 1 Ocak 2017 tarihinde uygulamaya girmesiyle de İstanbul halkına yakışır bir taşımacılık hizmeti sunulmuş olacak” şeklinde konuştu.