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Tijen Karaş: 'Artık darbe gecesini anlatmak istemiyorum'

15 Temmuz gecesi zorla sözde darbe bildirisi okutulan TRT haber spikeri Tijen Karaş, artık darbe gecesini anlatmak istemediğini, medya ve gazetecilik üzerine konuşmayı tercih ettiğini belirtti.

Tijen Karaş: Artık darbe gecesini anlatmak istemiyorum

30 Ekim 2016 12:51

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu’nun davetlisi olarak Bursa’ya gelen TRT Haber spikeri Tijen Karaş, Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde büyük ilgiyle karşılandı. Darbe girişiminin yapıldığı gece yaşadıklarını ve sonrasında bundan nasıl etkilendiğini anlatan Karaş, o gece meslek hayatının en kötü gecesini yaşadığını söyledi.

Başından geçenleri anlatırken zaman zaman duygulandığı gözlenen Karaş, artık darbe gecesini anlatmak istemediğini, medya ve gazetecilik üzerine konuşmayı tercih ettiğini belirtti. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Karaş, kariyerini anlatırken küçük bir sırrını da öğrencilerle paylaştı. Orta okuldayken kekeme olduğunu itiraf eden Karaş, "Bu meslek sayesinde kendimi geliştirerek yavaş ve hızlı konuşmayı öğrendim. Ortaokul sırasında, TRT Arı Stüdyolarında Müge Oruçkaptan’ı izledikten sonra hep onun gibi olmayı istedim. 15-16 yaşlarında kısa bir süre modellik yaptım. Sosyoloji eğitiminden sonra da sunuculuğa başladım. TRT’de müzik eğlence programlarında çalıştım. Ama haberlere geçmeyi hep çok istedim. Sonra ne gerekiyorsa yaptım. Oturarak başarıya ulaşan tek canlı tavuktur" dedi. 

Etiketler: 15 Temmuz gecesi, Tijen Karaş, trt haber


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