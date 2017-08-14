TİKA'dan Gine Bissaulu personele arıcılık eğitimi

TİKA ile Gine Bissau Cumhuriyeti Kırsal Kalkınma Federasyonu (KAFO) iş birliğinde gerçekleştirilen “Gine Bissau’da Tavukçuluk ve Arıcılık Projeleri” kapsamında, 2017 Mart ayında Gine Bissaulu çiftçilere tavukçuluk-arıcılık alet ve ekipmanları hibe edilmişti.

Bu doğrultuda, Gine Bissau'da arıcılık sektöründe faaliyet gösteren, KAFO’da ve Gine Bissau Tarım, Orman ve Hayvancılık Bakanlığı’nda görevli 5 kişilik bir heyetin mesleki bilgilerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin arı yetiştiriciliği alanında sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimlerinin paylaşılması amacı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü’nde bir haftalık teorik ve pratik eğitim programı düzenlendi.

Enstitü Müdürü Feyzullah Konak, Türkiye'de genel arıcılık faaliyetleri olarak, arı yetiştiriciliği, ana arı ve arı sütü üretimi, kovan yapımı ve atölye uygulamaları, arı ürünleri analizleri laboratuvar uygulamaları konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildiği, özellikle kovan konusunda uygulamalı eğitim yapıldığını, ifade etti. Konak, Afrika ülkelerinde ise, ülkemizde olduğu gibi arı kovanları bulunmadığından, atölye çalışmaları ağırlıklı olmak üzere bütün çalışmaları yerinde gösterdiklerini belirtti.

Konak, katılımcıların ülkelerinde kullanabilecekleri yöntem ve metotların, uzmanlar tarafından ayrıntılı ve uygulamalı olarak gösterildiğini ifade etti. Eğitim kapsamında yerli üreticilerin ve bal, polen gibi arı ürünleri ve arıcılık malzemelerinin satıldığı yerlerin ziyaret edilerek Türk arıcılık örneklerinin yerinde gösterildiğini anlatan Konak, bu ziyaretlerin sistemin işleyişini görme açısından önemli olduğunu ifade etti.

Gine Bissaulu heyetin adına konuşan Djabelo Gomes Sa ise Türkiye’nin arıcılık alanında referans ülke olduğunu, aldıkları eğitimin Gine Bissau tarım sektörü açısından faydalı olacağını ifade ederek, iki ülke arasındaki gittikçe gelişen ilişkilerden dolayı gerçekleştirilen bu projede emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca, arıcılık alanında Türkiye'de öğrendiklerini Gine Bissaulu üreticilere aktaracaklarını ve daha iyi ve rahat bir şekilde çalışabileceklerini dile getiren Gomes, önemli deneyim ve tecrübelerin kendileriyle paylaşıldığını, bunun da kendileri için önem arz ettiğini belirtti.

Katılımcılar, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nün önemli bir tesis olduğunu ve eğitimlerin çok güzel geçtiğini belirterek TİKA ve enstitü yetkililerine teşekkür ettiler.

