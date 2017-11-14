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TİKA’dan Gürcistan’daki okula destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Gürcistan’ın Marneuli kentinde "Tekali Köy Okulunu" yeniledi.

TİKAdan Gürcistandaki okula destek

14 Kasım 2017 22:35

TİKA, Gürcistan’ın Marneuli kentinde Tekali köyünde "Tekali Köy Okulunu" yenileyerek, modern eğitim ekipmanları yardımında bulundu. Programa, TİKA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Süreya Er, Türkiye-Gürcistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Azerbaycan Cumhuriyetinin Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, Gürcistan Milletvekili Ruslan Hacıyev, Marneuli Belediye Başkanı Temur Abazovdiğer katıldı.

Okulun açılış programında konuşan TİKA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Süreya Er, eski okulun kötü durumda olduğunu belirterek, "1971 yılından beri tadilat görmeyen okulu, modern eğitim hizmeti verebilecek seviyeye ulaştırmaya yönelik proje vesilesiyle bir araya geldik. Bulunduğumuz ülkede eğitim yoluyla geleceği inşa edecek gençlerin daha iyi bilgilenmesi, daha iyi okullarda yetişmesi her alanda uzman olmaları, bizler için çok önemli. Bu projede bunlardan biri. Buradaki çocukların yeni ortamda okumalarına vesile olduğumuz için çok sevinçliyiz" dedi.

İlkin Hüseynov

Etiketler: TİKA

 

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