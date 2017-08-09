TİKA’dan Meksika'ya eğitim desteği

TİKA, Meksika genelinde 27 bin noktada okul öncesi eğitim ve 28 bin noktada ilkokul ve ortaokul eğitim hizmeti sunan CONAFE bünyesindeki eğitimcilere 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında kapasite arttırım programı düzenledi. Başkent Meksiko’da gerçekleştirilen program ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevli uzmanlar yönetiminde 32 eyaletten gelen toplumsal eğitim liderlerini eğiten eğiticilerin kapasitelerinin arttırılması amaçlandı. Program kapsamında erken çocukluk eğitimi, eğitimde temel kavramlar, öğretimde planlama ve değerlendirme, öğretim teknikleri ve metotları, göç ve uyum, davranış değiştirme ve özel eğitim konularına yönelik Türkiye’nin tecrübesi aktarıldı. Ayrıca sınıfta öğrencilerin dikkatini yoğunlaştırmaya yönelik metotlar uygulamalı olarak gösterildi. Bir haftalık programın ardından CONAFE İcra Direktörü Enrique Torres Rivera, CONAFE Toplumsal Eğitim ve Sosyal Katılım Dairesi Genel Direktörü Lilia Danila Lopez Salmoran, TİKA Meksika Program Koordinatörü Muhammed Ünal, Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının iştiraki ile katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Düzenlenen sertifika dağıtım töreninde konuşan İcra Direktörü Rivera, CONAFE olarak çok kültürlülüğü savunduklarından uluslararası kurumlar ile çalışmaya açık olduklarını ve bu kapsamda TİKA ile çalışmaktan memnun olduklarını ifade etti. Ülke genelinde vermiş oldukları hizmet kalitesinin artırılması kapsamında Chiapas eyaletinde TİKA tarafından kurulan 8 adet kütüphane için de minnettar olduklarını belirten Rivera, Milli Eğitim Bakanlığı uzmanları tarafından gerçekleştirilen kapasite artırım programının ise çok başarılı geçtiğini ifade ederek, kendilerine verilen desteğin sürmesi temennisiyle TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

TİKA Meksika Program Koordinatörü Ünal da, Türkiye ile Meksika’nın bulunduğu konum itibari ile komşu olduğu ülkeler arasında bir köprü görevi gördüğünü ve bu sebepten dolayı benzer sıkıntılarla uğraştığını belirtti. Ünal, Türkiye’nin gütmüş olduğu açık kapı politikası sayesinde 3 milyonu aşkın göçmen Suriye vatandaşına ev sahipliği yaptığını ve bunların yarısından fazlasının eğitim çağında olan kişilerden oluştuğunu ifade etti. Ünal, Türkiye’nin göçmen nüfusa yönelik eğitim alanında sergilediği kamu politikasının ve başarılı uygulamalarını CONAFE aracılığı ile Meksika ile paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

