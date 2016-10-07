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TİKA’dan Sırbistan’da Arıcılığa Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde 60 genç arıcıya arı kovanı, arı kolonisi ve koruyucu elbise yardımında bulundu.

TİKAdan Sırbistanda Arıcılığa Destek

07 Ekim 2016 17:46

Son yıllarda Sırbistan genelinde artan tarım ve hayvancılık projeleri ile dikkat çeken TİKA, “Sırbistan'da Arıcılığı Geliştirme Projesi” kapsamında 300 adet arı kovanı, kolonisi ve koruyucu elbise yardımında bulundu.
Dağıtım töreninde konuşan TİKA Belgrad Koordinatörü Mehmet Bayrak, TİKA'nın Sancak bölgesinde tarım ve hayvancılık alanlarında çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini belirterek “Bölgede işsizlik oranı son derece yüksek. Geçtiğimiz yıl 56 aileye ahududu fidanı yardımında bulunarak kırsal bölgelerde yaşayan çiftçilere ek gelir alanları oluşturmasına katkı sağladık. Bu yıl da bölgede arıcılığın geliştirilmesine destek vererek halkın gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesini planlıyoruz” dedi.

Bölgede arıcılığı geliştirme projesinin ilk aşamasında olduklarını belirten Bayrak, arıcılığın Sancak bölgesinde daha da geliştirilmesi için gelecekte de çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. Arıkovanı alan arıcılar, Türkiye’ye teşekkürlerini ileterek verilen desteğin kendileri için çok değerli olduklarını belirtti.
Proje kapsamında bölgedeki arıcı birlikleri ile belirlenen genç arıcılara beşer adet kovan desteği verilerek, sahip oldukları kovan sayıları arttırıldı.

Projeyle arıcıların hem arıcılıkta sürekli olmaları sağlanacak hem de aile ekonomileri için ek gelir kaynağı oluşturulacak. Verilen 300 adet arı kovanı ile kırsal bölgede yaşayan aileler için alternatif istihdam olanakları oluşturularak bölgede gerçekleştirilen bal üretimi kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlanacak.

Benan Özben 

 


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