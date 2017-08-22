TİKA'dan Sri Lanka Mannar Türk Köyü'ne eğitim ve sağlık alanında destek

Yerlerinden olmuş (IDPS) Müslümanların geri döndükleri bölgede barınmaları için dönemin Sri Lanka Başbakanı'nın talebi doğrultusunda harekete geçen TİKA, 100 konuttan oluşan köyün inşasını 2015 yılında tamamladı. Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’ya yaklaşık 300 km uzaklıkta bulunan ve başkentten ulaşımın oldukça zor olduğu bölgede, ekonomik faaliyetlerin kısıtlı olması halkın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini zorlaştırıyor. Yaklaşık 600 kişinin yaşadığı Sri Lanka Mannar Türk Köyü'ne; anaokulu, sağlık birimi ve çocuk oyun alanı yapımı projesi, TİKA Güney Doğu Asya ve Latin Amerika (DOGAL) Dairesi Başkanı Dr. Rahman Nurdun, Dakka Program Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya ile proje kapsamında iş birliği yapılan yerel STK Mesken ve Kaynakları Geliştirme Kuruluşunun (OHRD) yöneticisi Emekli Büyükelçi Meerashaib Maroof’un katılımlarıyla düzenlenen temel atma töreni ile başladı.Türk Köyü ve Mannar şehrinde yaşayanlara hizmet verecek eğitim ve sağlık binalarının donanımı da TİKA tarafından gerçekleştirilecek.

Düzenlenen törende konuşan Dr. Nurdun, Türkiye’nin Sri Lanka halkının yanında olduğunu ve terör mağduru olan insanların eski yaşamlarına dönebilmeleri için konut ihtiyaçlarının TİKA tarafından karşılandığını belirtti. Dr. Nurdun konuşmasında Türk Köyü'nde yaşayanların eğitim ve sağlık alanlarında eksikliklerin giderilmesi için inşasına başlanan anaokulu, sağlık birimi ve çocuk oyun alanının en yakın sürede bölgede yaşayan Müslüman, Hristiyan, Hindu, Budistlerin aralarında bulunduğu tüm halka hizmet vereceğini müjdeledi.

Düzenlenen törende köyde yaşayan çocuklara kırtasiye malzemesi, ailelere ise gıda yardım paketi dağıtıldı. Ayrıca TİKA heyeti, köyde bulunan evleri ziyaret ederek burada yaşayan ailelerin durumlarını inceledi. Yapılan incelemelerden sonra TİKA heyeti, Sri Lanka Sanayi ve Ticaret Bakanı Abdul Rishad Bathiudeen’i makamında ziyaret etti.

Görüşmede Sri Lanka’da gerçekleştirilen TİKA projeleri hakkında bilgi verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Bathiudeen, Mannar’da bulunan Türk Köyü ve ülke genelinde yapılan projelerden ötürü Türk halkına ve TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

Mannar’da üretimin artırılması için Türk Köyü'nde besicilik, sütçülük ve tavukçuluk uygulamaları ve eğitimlerinin TİKA destekleri ile hazırlanması, kadınların iş yaşamına katılabilmeleri için dikiş nakış ekipmanları hibe edilmesi ve kadınlara mesleki eğitim sağlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca Bathiudeen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünyanın her yerine uzanıp nerede dertli varsa Türkiye olarak oraya gidip az veya çok yardımda bulunacağız" sözüne uygun olarak ihtiyacı olan tüm halkların yanında olmasının kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade etti.