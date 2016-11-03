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TİKA’dan Tunus’a gastronomi atölyesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunuslu kadın ve gençlere yönelik eğitim ve istihdam imkanı sağlamak amacıyla Gastronomi Atölyesi kurdu.

TİKAdan Tunusa gastronomi atölyesi

03 Kasım 2016 17:31

TİKA tarafından başkent Tunus’ta ekolojik üretim ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştiren derneklerin başında gelen GDA Sidi Amor Derneği işbirliğinde Sidi-Amor bölgesinde kurmuş oldukları ekolojik tesis içerisindeki faaliyetleri çeşitlendirmek ve bölge halkına yönelik mesleki eğitim ve istihdam programlarını teşvik etmek amacıyla yüksek donanımlı Gastronomi Atölyesi kuruldu. Gastronomi Atölyesi sayesinde bölgede yetiştirilen zirai ve doğal ürünlerin üretime kazandırılması sağlanarak, kırsal alanlarda yaşayan kadınların atölyelerde eğitim alması ve meslek sahibi olmaları sağlanacak. GDA Sidi Amor Derneği Başkanı, projenin kadın ve gençlere yönelik mutfak sanatının aktarılmasına, mesleki eğitim programlarının düzenlenerek atölyede eğitim görecek kişilerin meslek edindirilmesine ve doğal kaynakların kullanımıyla Tunus geleneksel mutfağın canlandırılmasına katkı sağlayan proje için TİKA’ya teşekkür etti. 

Benan Özben


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