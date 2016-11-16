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TİKA’dan Ukrayna'da üniversiteye yabancı dil laboratuvarı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ukrayna Milli Taras Şevçenko Üniversitesine yoğun yabancı dil öğretimi laboratuvarı kuruldu.


16 Kasım 2016 12:29

Ukrayna’nın en köklü yüksek eğitim kurumu olan Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi Filoloji Enstitüsüne TİKA tarafından yoğun yabancı dil öğretimi laboratuvarı kuruldu. 35 yabancı dilin öğretildiği enstitüde simültane tercüman yetiştirilmesi için elverişli bir ortam oluşturuldu. TİKA tarafından gerçekleştirilen projenin açılışı, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Mahmut Çevik’in Ukrayna ziyareti çerçevesinde geçekleştirildi. TİKA heyetini kabul eden Ukrayna Milli Taras Şevçenko Üniversitesi Rektör Yardımcısı Petro Beh, TİKA’nın değerli bir kurum olduğunu belirterek, “2003 yılında Türk Enformasyon ve Kültür Merkezi'nin açılışını yaptık. Dönemin Türkiye Cumhurbaşkanının eşi de açılış merasiminde yer almıştı. O dönemden bu yana sizden maddi ve manevi destek alıyoruz. Türk dilinin yaygınlaştırılmasına ve bizim altyapımızın güçlendirilmesine yönelik katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Burası önemli ilim ve devlet adamlarının eğitim aldığı bir üniversite”
TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Mahmut Çevik, Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesinin hem Ukrayna’nın hem de bölgenin en güçlü üniversitesi konumunda olduğunu ifade ederek, “Burası önemli ilim ve devlet adamlarının eğitim aldığı bir üniversite. Böyle bir üniversitenin TİKA ile Türk dilinin yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliğini artırarak devam ettirmesi bizleri mutlu ediyor” şeklinde konuştu.
Çevik, Türk dilini, adını, bayrağını kullanarak faaliyet gösteren resmi olmayan birtakım teşkilatlara itibar edilmemesi ve güvenilmemesi gerektiğini ifade ederek, milletin dilini o devletin görevlendirdiği insanlardan öğrenilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Ukrayna Milli Taras Şevçenko Üniversitesi Rektör Yardımcısı Petro Beh, konuya ilişkin Türkiye devlet teşkilatlarından haber aldıklarını dile getirerek, TİKA başta olmak üzere Türk devlet teşkilatlarıyla işbirliği yaptıklarını bildirdi.

“Diğer üniversite yetkilileri laboratuvardan örnek almak için ziyarete geliyor”
Ukrayna Milli Taras Şevçenko Üniversitesi Filoloji Enstitü Müdür Yardımcısı Sergiy Skrılnık, Enstitü Müdürlüğü adına TİKA’ya teşekkürlerini bildirerek, açılan laboratvuarın yenilikçi simültane tercüme eğitim metotlarının uygulanmasına imkan veren Ukrayna’daki tüm devlet üniversiteleri arasında tek laboratuvar olduğunu anlattı. Skrılnık, laboratuvarın örnek alınmak üzere şimdiden diğer üniversite yetkililerince ziyaret edildiğini kaydetti.
TİKA tarafından yapılan proje kapsamında yoğun yabancı dil öğretimi laboratuvarında tadilat çalışmaları yapıldı. Modern donanımla donatılmış yeni simültane tercüme kabineleri kurularak, simültane tercüme becerilerinin geliştirilmesi için özel yazılım temin edildi. Laboratuvardan yaklaşık 3 bin üniversite öğrencisi faydalanıyor. Simültane tercümanlık eğitiminde 35 yabancı dil arasından Türkçe eğitimi gören öğrencilere öncelik veriliyor.
 

Etiketler: TİKA


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