TİKA’dan Ürdün Gençlik Bakanlığına destek

TİKA, Ürdün’de gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Ürdün’de farklı sektörlerde önemli projelere imza atan TİKA tarafından Ürdün Gençlik Bakanlığına bağlı Amman Gençlik Merkezinin eğitim salonu ve ibadethanesinin tadilat ve donanımı gerçekleştirildi. Proje kapsamında yenilenen birimlerin açılışına Ürdün Gençlik Bakanlığı Müsteşarı Saddam Awad, Amman Gençlik İl Müdürü Hüseyin Cubur, Türkiye Amman Büyükelçiliğini temsilen Başkonsolos Mücahit Şenol ve TİKA yetkilileri katıldı. Türkiye’nin verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini sunan Gençlik Bakanlığı Müsteşarı Awad, gençliğe yapılan yatırımın en büyük yatırım olduğunu söyledi.

Amman Gençlik Merkezi, Gençlik Bakanlığına bağlı en büyük konaklama birimi olarak 22 dalda faaliyet gösteren spor köyünün merkezinde bulunuyor. Ulusal ve uluslararası faaliyetler münasebetiyle Amman’a gelen misafirler de Gençlik Merkezinin misafirhanesinde konaklıyor. Yılda yaklaşık 5 bin kişinin eğitim gördüğü merkez, Ürdün’de gençlere yönelik faaliyetlerin merkezinde bulunması nedeniyle önem arz ediyor. Ayrıca Türkiye’den her sene çeşitli aralıklarla Arapça eğitimi için Ürdün’e gelen İmam Hatip Lisesi öğrencileri de bu merkezde konaklıyor. 2015 yılı içerisinde Ürdün Güreş Federasyonu sporcularına Türkiye’de kamp yaptıran TİKA, Ürdün gençliğine yönelik projeler geliştirerek Ürdün-Türkiye ilişkilerine katkı sağlıyor.