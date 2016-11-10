Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 201 Sokakta dün gece geç saatlerde yağan yağmurdan sonra kanalizasyonların tıkanması nedeniyle, 5 evi su bastı. Birçok eşya kullanılamaz hale gelirken, evlerden yayılan pis kokular caddeyi sardı. Bazı vatandaşlar ise, evlerini temizledikten sonra kullanılamaz hale gelen halı ve battaniyeleri dışarı attı. Evlerdeki halıların çamurla kaplandığı görüldü.

Evlerin içindeki suyun tahliye edilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler gönderildi. Ekipler, kanalizasyon açma aracıyla gelerek, tıkanan kanalizasyon noktalarını da açtı.

Duruma tepki gösteren 76 yaşındaki Hafize Eski, "45 senedir benim evimi su basmadı ama 3 aydır üçüncü kez su bastı. Bunu hep burayı onaracağız diye yaptılar. Gece saat 03.00’dan beri devam ediyor. Ben yatıyordum, bir anda kalktım gürültü oldu. Bir baktım evin içerisi lağım suyu ile dolmuş kalmış. Benim hiçbir eşyam kalmadı, mahvoldu. Sabahtan beri itfaiye ekipleri geldi, boşaltıyor" diye konuştu.

Sabah kalktığından evin önünün tamamının lağım sularıyla kaplı olduğunu söyleyen 55 yaşındaki Fatma İnce ise "Sabah kalktım, bir baktım her tarafı pis su basmış. Bahçem ve odunluğum suyla dolmuş. Dışarıdaki eşyalarımız hepsi bu pis suyun içinde kaldı. Çocuk üzerindeki o pis suların kokusuyla okula gitti" dedi.

Medeni Topaloğlu

DENİZLİ