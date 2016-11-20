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Tıkanan lağım borusu vatandaşı perişan etti

Tekirdağ Malkara’da bir site evlerinin, tıkanan lağım borusu nedeniyle 4 daireyi atık su bastı.

Tıkanan lağım borusu vatandaşı perişan etti

20 Kasım 2016 08:07
Tıkanan lağım borusu vatandaşı perişan etti - Tıkla İzle

Gazibey Mahallesi Uğurlu Caddesi üzerinde bulunan site evlerinin en alt katındaki 4 dairesini lağım suları bastı. Kanalizasyon borusunun tıkanması nedeniyle meydana gelen talihsiz olayda, evlerinde oturan vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. Evlerin içerisine akan lağım pislikleri nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ev sahipleri, kendi imkanlarıyla yoğun çaba sarf ederek tıkanan yeri demir çubuklarla açmaya çalıştı. Vatandaşlar, gece boyunca evlerindeki pisliğin temizlenmesiyle uğraştı.

Eve akan pislik yüzünden perişan olduklarını söyleyen Selçuk Söner,“Evimin her tarafını lağım suyu bastı. Eşyalarım berbat oldu, perişan olduk. Sitenin her tarafı pislik içinde kaldı. Şu anda kendi imkanlarımızla temizlemeye çalışıyoruz” dedi.

İHA Muhabirine konuşan bir diğer vatandaş ise, “Herkes görsün neyin ne olduğunu. Bu yaşa geldim, böyle rezalet görmedim. Çok kötü kokuyor, boğulduk resmen. Ne halılar kaldı batmadık, ne evler. Şu halimize bakın. İyice battı ortalık. Pisliğin, lağımın içindeyiz yani. 3 gün oldu, her akşam bu zamanlar basıyor. 3 gündür bu çileyi çekiyoruz. 4 daire bu lağımdan etkilendi. Bıktım artık, bu evi aldığıma da pişman oldum” diyerek tepkisini ifade etti. 

Hüseyin Tayyar

Etiketler: malkara, tekirdağ


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