Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Tilkinin hayatı için kendi canını hiçe saydı

Tilkinin hayatı için kendi canını hiçe saydı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki araç sürücüsü, önüne çıkan tilkiyi ezmemek için karşı şeride geçerek şarampole uçtu. Sürücü kazayı ucuz atlattı.

Tilkinin hayatı için kendi canını hiçe saydı

03 Şubat 2017 07:01
Tilkinin hayatı için kendi canını hiçe saydı - Tıkla İzle

Kaza, D-110 Karayolu üzeri Yaman Peynircilik civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan Malkara istikametine seyreden Hasan Oktay (42) yönetimindeki 59 YV 164 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan yavru tilkiye çarpmamak için karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Hasan Oktay, "Önüme çıkan tilki ölmesin diye bir anda manevra yaptım. Tilkiden kaçarken başımıza böyle bir olay geldi. Allah beterinden saklasın" dedi. 

Hüseyin Tayyar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!