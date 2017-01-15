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Tilkinin zorlu av macerası kamerada

Kars’ta kar yağışının ardından soğuyan havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkilerin zorlu avlanma mesaisi başladı.

Tilkinin zorlu av macerası kamerada

15 Ocak 2017 10:44
Tilkinin zorlu av macerası kamerada - Tıkla İzle

Kars’ta kar ve soğuk hava insanları olduğu kadar yaban hayvanlarını da olumsuz yönde etkiliyor. Tarlalarının üzerinin beyaz örtüyle kaplı olması özellikle avlanan tilkilerin yaşamını zorlaştırıyor. Kars-Selim-Sarıkamış karayolunun etrafındaki tarlalarda fare avına çıkan tilkilerin, avlanma mesaisi kameralarca kaydedildi. Araziye çıkan tilkiler, bir süre yem aradıktan sonra bir anda pür dikkat belirli bir noktaya kilitleniyor. Yer altından geçen farelerin sesine odaklanan tilkiler, hiç hareket etmeden 15-20 saniye avının hareketlerini takip ediyor ve bir yaklaşık 1 metre zıplayarak kafasını kara gömüyor ve yemini yakalıyor.

Soğuk ve karlı tarlalarda yem arayan tilkiler bazen de köylere gelerek köylülerin tavuklarını kaçırıyor. Kars-Selim-Sarıkamış karayolunda av mesaisine çıkan tilkiler sürücülerinde dikkatlerini çekiyor. Bazı sürücüler ise araçlarını durdurarak cep telefonlarıyla tilkilerin fotoğraflarını çekti.

(Işık Çapanoğlu / İHA)

Etiketler: av, tilki


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