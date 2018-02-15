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Tillerson, Ankara'ya geldi!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ortadoğu ziyareti kapsamında Türkiye'ye geldi.

Tillerson, Ankaraya geldi!

15 Şubat 2018 17:43

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 11-16 Şubat Ortadoğu ziyareti kapsamında Amman, Beyrut, Kahire ve Kuveyt'ten sonra Ankara'ya geldi. Türkiye'ye gelmeden önce Beyrut'ta açıklamalarda bulunan Tillerson, ABD'nin YPG'ye asla ağır silah vermediğini belirterek, "Dolayısıyla geri alınacak bir şey yok. Türkiye ile ana hedeflerimiz tamamen ortak" dedi.

Tillerson, Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Görüşmelerin odağında Suriye ve çok sayıda ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniliyor. Tillerson'u akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. 


Yağmur Yıldız - Fatih Erdoğan

 

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