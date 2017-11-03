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Tillerson, gelecek hafta Myanmar'a gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Arakan eyaletinde meydana gelen şiddet olaylarına son verme girişiminde bulunmak üzere gelecek hafta Myanmar’ı ziyaret edecek.

Tillerson, gelecek hafta Myanmara gidecek

03 Kasım 2017 17:43

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rex Tillerson'un gelecek hafta Myanmar'a gideceğini bildirildi. Açıklamada, Tillerson'un Arakanda yaşanan krize değinmek ve ABD'nin Burma'nın demokratik geçişine desteğini ifade etmek üzere Myanmarlı yetkililerle görüşmek için 15 Kasım'da başkent Naypyidaw'ı ziyaret edeceğini ifade etti.

Tillerson, krizinin başından beri Myanmar'ı ziyaret eden en kıdemli ABD yetkilisi olacak.
Myanmar ordusunun ve Budist milliyetçilerin 25 Ağustos’tan bu yana sivillere yönelik saldırılarında binelrce Müslüman hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletlerin etnik temizlik olarak nitelendirdiği saldırılar nedeniyle en az 600 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş’e kaçtı. 

Etiketler: ABD, Tillerson

 

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