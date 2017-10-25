Tillerson Hindistan’da Pakistan’ı hedef aldı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, dün akşam saatlerinde geldiği Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de çeşitli temaslarda bulunuyor. Tillerson, Yeni Delhi’deki temasları kapsamında bir araya geldiği Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile basın toplantısı düzenledi. Pakistan hükümetinin istikrar ve güvenliği konusunda endişelerini dile getiren Tillerson, “Pakistan sınırı içinde sayılarını ve güçlerini artıran terör örgütleri, Pakistan’ın kendi istikrarına tehdit oluşturabilir. Pakistan’ın istikrarının bozulması kimsenin çıkarına değil. Bu örgütleri ortadan kaldırmak için ortak çıkar oluşturduğumuzu düşünüyoruz” diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tillerson, “ABD olarak terörizmle mücadelede Hindistan ile omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Teröristlerin sığınacak limanları hoş görülmeyecek” şeklinde konuştu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj ise “En kısa sürede Hindistan-ABD-Pakistan üçlü toplantı gerçekleştirilmesi noktasında mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.