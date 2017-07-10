Tillerson: Irak halkını Musul'un kurtuluşundan dolayı kutluyorum

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Musu'lun terör örgütü DEAŞ'tan kurtulmasına ilişkin yayınladığı masajla Irak'ı tebrik etti. Tillerson, "ABD Başkanı Donald Trump ve tüm Amerika halkı adına Irak Başbakanı Abadi ve tüm Irak halkını Musul'un kurtarılmasından ötürü tebrik ediyorum. Irak liderliğindeki uluslararası çabanın başarılarının altını çiziyoruz. Bu DEAŞ ile küresel mücadelenin kritik kilometre taşıdır. Irak güçlerinin ve Irak halkının fedakarlıklarından ötürü onur duyuyoruz" dedi.

Tillerson, mesajında terör örgütü DEAŞ'a karşı işbirliğinin önemine de vurgu yaparak, “Küresel koalisyon, DEAŞ'in temizlenmesinden emin olana kadar Iraklı partnerlerinin yanında omaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

