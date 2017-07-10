Diğer
Kategoriler

Tillerson: Irak halkını Musul'un kurtuluşundan dolayı kutluyorum

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması nedeniyle Irak Başbakanı Abadi'yi ve Irak halkını kutladı.

Tillerson: Irak halkını Musulun kurtuluşundan dolayı kutluyorum

10 Temmuz 2017 23:51

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Musu'lun terör örgütü DEAŞ'tan kurtulmasına ilişkin yayınladığı masajla Irak'ı tebrik etti. Tillerson, "ABD Başkanı Donald Trump ve tüm Amerika halkı adına Irak Başbakanı Abadi ve tüm Irak halkını Musul'un kurtarılmasından ötürü tebrik ediyorum. Irak liderliğindeki uluslararası çabanın başarılarının altını çiziyoruz. Bu DEAŞ ile küresel mücadelenin kritik kilometre taşıdır. Irak güçlerinin ve Irak halkının fedakarlıklarından ötürü onur duyuyoruz" dedi.
Tillerson, mesajında terör örgütü DEAŞ'a karşı işbirliğinin önemine de vurgu yaparak, “Küresel koalisyon, DEAŞ'in temizlenmesinden emin olana kadar Iraklı partnerlerinin yanında omaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: Rex Tillerson


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!