Tillerson, Körfez krizi için Katar’a gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Körfez krizinin çözümü için Katar’a abluka uygulayan ülkelerle mekik diplomasi yapma ihtimali olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ve Mısır terör örgütlerini desteklediği suçlamasıyla Katar’la her türlü ilişkiyi kesmiş ve bu ülkeye kara ve deniz limanlarını kapatmıştı. Ambargocu ülkeler, ablukanın kaldırılması için Katar’a El Cezire televizyonunu kapatılması, İranla ilişkilerin azaltması Katar’daki Türk üssünün kapatılması dahil 13 maddelik bir istek listesi sunmuştu. Katar isteklerin uygulanamaz, iddiaların ise temelsiz olduğunu söyleyerek istekler listesini reddetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Katar’a uygulanan yaptırımların gevşetilmesini istemiş, bu yaptırımların dolaylı olarak ABD’ye olumsuz etkisinin olduğunu söylemişti.

ABD’nin Katar’da 11 bin askeri barındıran bir hava üssü bulunuyor. ABD üssünde yüz kadar savaş uçağı konuşlandırılmış durumda.