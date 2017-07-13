Tillerson, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuveyt’e çeşitli temaslarda bulunuyor. Dün Suudi Arabistan ve diğer 3 Arap ülkesi bakanlarıyla görüşen Tillerson görüşmelerinde, Katar krizinin sona ermesi konusunu ele aldı ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı. ABD’li Bakan Kuveyt’te gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ABD’li Büyükelçilik çalışanları ile bir araya gelerek Kuveytli mevkidaşı Şeyh Sabah Al Khalid Al Hamad Al Sabah ile görüştü. Görüşmede Katar krizinin ele alındığı bildirilerek, Tillerson’un bölge ziyaretlerinden elde ettiği sonuçların görüşüldüğü aktarıldı. Tillerson, krizin çözülmesinde Kuveyt’in önemli rol üstlendiğini kaydederek, ülkesinin krizin çözülmesinde verdiği desteği dile getirdi.