Tillerson: 'Suriye hükümetinin kendi halkına kullandığı kimyasal silahtan Rusya da sorumludur'

Fransa’nın Paris kentinde 24 ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleşen kimyasal silahlarla ilgili yapılan toplantıda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Suriye hükümetinin kendi halkına karşı hala kimyasal silah kullandığını ve Rusya'nın nihai sorumluluğu olduğunu" söyledi.

Tillerson, Paris'te kimyasal silah konferansına katıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Dün çoğunlukla çocuk olan 20'den fazla sivil, belirgin bir klor gazı saldırısının kurbanı oldu. Rusya, Esad'ın yakın müttefiki ve Suriye'de kendisini devirmeye çalışan çeşitli isyancı gruplara karşı ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki diplomatik yatırımları delerek doğrudan askeri destek sağlıyor. Beşar Esad'ın hükümeti, 2013 yılında Rusya ve ABD'nin aradığı bir anlaşma uyarınca imha etmeyi kabul ettiği kimyasal silahları kullanmaya devam ediyor. Suriye’nin doğusunda Guta kentindeki son saldırılar da, Beşar Esad'ın kendi halkına karşı kimyasal silahlar kullanmaya devam edebileceği yönünde ciddi endişeler uyandırıyor" ifadelerini kullandı.

Tillerson, şöyle devam etti: "Rusya'nın Suriye'deki kimyasal silah sorununu çözememesi, genel krizin çözümüne olan ilgisi sorgulanıyor. Ayrıca, Nisan 2014'ten bu yana Suriye'de hala kimyasal silahlar bulunduğu yönündeki deliller mevcut. Rusya'nın Suriyeli müttefikini koruyarak, Birleşik Devletler'e olan taahhütlerini bir çerçeve garantörü olarak ihlal ettiğini inkar eden hiçbir şey yok."

Ayrıca İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de olayda en az 13 kişinin gazlardan öldüğünü söyledi.

Hasan Çelik