TİM Başkan adayı Öztiryaki: 'Herkes bir gün ihracatçı olacak'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili de olan Öztiryaki, 30 Haziran 2018 Cumartesi günü gerçekleşecek olan TİM Genel Kurulu'nda başkanlık için yarışacak. Demokratik bir toplumda herhangi bir olay olmadan bir seçim geçirdiğimizi söyleyen Öztiryaki, seçim sonuçlarının istikrar sağlayacağından emin olduklarını, belirsizliklerin ortadan kalkmasının ekonomiye katkı sağlayacağını dile getirdi. TİM seçimlerine az bir süre kaldığını hatırlatan Öztiryaki, "Dünkü seçimler gibi inşallah sağlıklı bir seçim geçiririz" dedi.

"Büyükekşi, önemli katkılar yaptı hedefleri daha yukarı taşımalıyız"

"TİM’in hedefleri ve ihracat, ülkemiz adına büyük bir önem taşıyor" diyen Öztiryaki, Mehmet Büyükekşi'nin TİM'de önemli katkılar yaptığını belirterek, seçilecek yeni yönetimin bu hedefleri daha yukarı taşıması gerektiğini söyledi. Yıl sonunda 170 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı beklediklerini belirten Öztiryaki, "2023 hedefleri için gayret etmemiz gerekiyor. Dünya genelinde yaşanan ekonomik krize rağmen büyüme gösteriyoruz. İDDMİB'te geçen yıl 6.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geçen ay 8.2 milyar dolara ulaştık. Yılı 8.5 milyar ile tamamlamayı planlıyoruz. Şu anda 71 bin ihracatçımız var. Herkes ihracatçı olmalı. Üretiminin en az yüzde 50'sini ihraç edebilmeli. Böylece dış şoklara karşı savunması güçlü olur" ifadelerini kullandı.

"İhracat dünyasının desteğe ihtiyacı var"

İhracat dünyasının vaatlerden çok desteğe ihtiyacı olduğunun altını çizen Öztiryaki, "Destek sadece maddi anlamda değil. Eğer seçilirsek ihracatçılarla daha yakın ilişki kuracağız. Anadolu içinde yapılması gerekenleri Anadolu’daki ihracatçılarla konuşup geliştirmek istiyoruz. Anadolu inanılmaz bir kapasiteye sahip. Bu kapasiteyi nerelere yönlendireceğimiz konusunda çalışmalar yapacağız. TİM olarak ihracat gerçekleştiren değil ihracatın önünü açan taraftayız. Geçmiş dönemki tecrübelerimiz bize güç katacak. 71 bin ihracatçıyı artırmak ilk hedeflerimiz arasında yer alıyor. Daha çok ihracatçı elde etmek istiyoruz. Yeni yatırımlar yapılması gerekiyor ya da daha fazla katma değerli ürünler üretmek gerekiyor" diye konuştu.

'Girişim Evleri'nin sayısını artırmamız gerekiyor'

İhracatçı sayısını artırmanın birden bire olamayacağını ifade eden Öztiryaki, şöyle devam etti: "TİM olarak yaptığımız İnovasyon Haftaları, Tasarım Haftaları gerçekleştirmemiz ve Girişim Evleri açmamız çok önemli. Şu anda Türkiye’nin 10 vilayetinde açtığımız Girişim Evleri'nin sayısını artırmamız gerekiyor. Girişim Evleri'ndeki gençlerin fikirleriyle, yeni iş modelleriyle, endüstri 4.0’a hazırlanmamız gerekiyor. Bu girişimci arkadaşlarımızı ihracatçı yapabilmek için birtakım timlerle birleştirmek istiyoruz. Bu çalışmalardan bütün bölgelerdeki birlikler sorumlu olacak. Bizim yönetimimizde bütün birliklerle yakın temas halinde olacağız. Bu birliklerle ortak toplantılar yaparak oradaki sorunları yerinde çözmeye çalışacağız. Türkiye’nin organize bölgelerindeki yöneticilerle, yönetim kurulu üyelerimizi eşleştirip o bölgelerde sorunları yerinde tespit edip çözmeye çalışacağız. Biz eğer seçilirsek ihracatçı ile çok yakın olacağız. Onların sorunlarını yerinde çözeceğiz".

Ara mamüllerin üretimi için teşvik isteyecek

Dövizin istikrarlı olması gerektiğini vurgulayan Öztiryaki, dövizin sadece satmakla değil almakla da alakalı olduğunu kaydetti. İhracatı yaparken ithalata da dikkat etmek gerektiğini aktaran Öztiryaki, "Bütün sektörlerin ithal ettiği ara mamulleri tespit edip devletten bu ürünlerin üretimi için teşvikler talep edeceğiz. Daha orta ölçekli teşvikler yapılması daha faydalı olacaktır. Küçük şehirlere yatırımları yapılmasını sağlayacağız. Ufak iş yerlerini de tespit edip onları da ihracatçı yapmak için çalışacağız" diye konuştu.

"Gençlerimizi eğiteceğiz"

Öztiryaki, "Ülke olarak hedeflediğimiz ihracata ulaşmak ve hedeflerimizi büyüterek ileriye taşımak için gençlerimizi de bu paralelde şimdiden eğitmeliyiz. 14-18 yaş grubu gençlerin üniversite hayatlarına geçişinden önce kulaklarına ihracatın ne olduğunu ve dünya ile ticaretin nasıl etkili yapılabileceğini, dünyayı nasıl takip etmeleri gerektiği, tasarımın ne olduğunu, Ar-Ge nin ne olduğunu, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin neler yaptığını, bağlı birlikleri, bölgeleri ve bölgelerdeki üretimleri onlara bu yaşlarda aşılayıp kulaklarına fısıldarsak üniversite eğitimlerini seçerken kendilerine bir hayat çizgisi belirlerken ışık tutmuş oluruz. Anadolu'da İstanbul imkanlarında olmayanları da ‘Yerinde Eğitim Tim’leri' ile sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Tahsin Ay