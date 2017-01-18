Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı. Büyükekşi, bir gazeteciden gelen "2017 yılında olası riskler neler olabilir?" sorusuna, ABD'de başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'ı işaret ederek cevap verdi. Büyükekşi, "Trump'ın ne yapacağını kimse kestiremiyor. Şimdi koltuğa oturacak nasıl bir politika belirleyecek. Ekonomi yönetimi ne yapacak? Aşırı Başta Meksika'ya karşı yaptırımlardan bahsediyor. Kendi ülkesindeki otomotiv sektörünün çok sıkıştırıyor. Dünya ekonomisi açısından Çin ile ilişkilerinin nasıl olacağı önemli. Trump'ın alacağı kararlarla ilgili dolar/euro arasındaki parite ne olacak? Yani bu 1'lere gelecek mi gelmeyecek mi? Bunlar belki etkili olabilir" diye konuştu.

"Merkez Bankası'nın son yaptığı uygulamaları da destekliyoruz"

Büyükekşi, Merkez Bankası'nın dövizin yükselişini durdurmak amacıyla attığı adımları desteklediklerini belirterek "Birçok ihracatçının yatırımı var. Döviz bazında borcu var. Onun için istikrar olması son derece önemli. Ülke ekonomisine güven ve istikrar bizim olmazsa olmazımızdır. Güven ve istikrar olursa Türkiye'nin önü çok açık. Biz Türkiye'nin potansiyeline güveniyoruz. Özellikle Merkez Bankası'nın son yaptığı uygulamaları da destekliyoruz. Biz şuandaki kurun seviyesinin de yüksek olduğunu düşünüyoruz. Şuanda olması gereken rakamları 3,50 civarında olmasını öngörüyoruz. 3,50'nin ihracat açısından rekabet edici bir kur olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Büyüme ile ilgili beklentimiz yüzde 3,1, enflasyon tahminimiz de yüzde 9"

Büyükekşi gelen bir soru üzerine 2017 yılında büyüme ve enflasyon tahminlerini de açıkladı. Büyükekşi: "Büyüme ve enflasyon tahmini ile ilgili biz her üç ayda bir ihracatçı eğilim anketi yapıyoruz. O rakamları sizinle paylaşacağız. Şuandaki söyleyeceğimiz ihracatçıların görüşü değil bizim görüşümüzdür. Bizim büyüme ile ilgili beklentimiz yüzde 3,1, enflasyon tahminimiz de yüzde 9. Biz enflasyonun biraz artacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu. Büyükekşi son olarak şunları kaydetti: "2017 yılında inşallah bir olumsuz olmaz. 2016 yılında Türkiye'nin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Biz hep şöyle diyorduk; 1980'deki darbeden sonra bir daha darbe girişimi olmaz. Malesef Türkiye bunları yaşadı. Ekonomi, biliyorsunuz beklenti yönetimidir. Biz de o yüzden 2017 için olumsuz birşey düşünmüyoruz ve daha iyi bir yıl olmasını bekliyoruz".

Ali Canberk Özbüğutu

