TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye Türkiye’ye Değer Katanlar Ödülü

Yılda bir kez verilen "Türkiye’ye Değer Katanlar Ödülü" Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Bu yıl altıncısı verilen ödül, İş dünyasından, siyasete ve akademi dünyasından, medyaya kadar geniş bir yelpazeden büyük bir titizlikle belirlenen adaylar arasından Bahçeşehir Üniversitesi yönetimi tarafından özel bir değerlendirme sonucunda TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye takdim edildi.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ülkemize değer katanlara şükran duyduklarını ifade ederek, " Geçmiş yıllarda da alanında büyük başarılara imza atan ve ülkemizin gelişimine katkı sağlan önemli isimlere ödülümüzü takdim etmiştik. Hiç şüphesiz ki onlar, emekleriyle ve başarılarıyla iş ve öğretim dünyasının seçkin kişileridir. Her yıl çok geniş bir alanda titizlikle yapılan değerlendirmeler sonucunda bu yılki ödülümüzü yurt içi ve yurt dışında ihracat alanında önemli atılımlarda bulunan Sayın Mehmet Büyükekşi’ye takdim edeceğiz. Bir gelenek haline dönüşen Türkiye'ye Değer Katanlar Ödülü'nün altıncısını Mehmet Büyükekşi'ye takdim etmekten dolayı çok mutluyuz” dedi.

Ödülü Mehmetçiğe ithaf etti

Bu yıl kendisine layık görülen Türkiye’ye Değer Katanlar Ödülü’nü "Gencecik bedenlerini vatan için feda eden istikbal ve istiklal için ruhunu feda eden kahraman Mehmetçiğe ithaf ediyorum" diyen Tim Başkanı Mehmet Büyükekşi, sözlerine şöyle devam etti; "Beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Tüm dostlarımın, hocalarımızın ve öğrencilerimizin önünde bu ödülü almaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyım. Yeniliğe ve gelişime çok önem veren biri olarak, eğitimde alanında önemli yenilikler başaran ve inovatif faaliyetlerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi'ni ayrı bir yerde tutuyorum. Bizler eğitime yalnızca getirdiği döviz gözüyle bakmıyoruz. Türkiye’de okuyan öğrenciler kendi ülkelerine gittiklerinde yaşamımızın ve kültürümüzün gönüllü elçileri oluyor. Bu bağlamda yaptığımız değerlendirmeler sonucu iki yıldır düzenlediğimiz 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması'nda eğitim alanında BAU iki yıldır üst üste birinci oldu. Ülkemizi yurt dışında temsil eden önemeli öğrenciler yetiştirdiği için BAU’ya teşekkür ediyorum.

Büyükekşi, kendi yaşantısından örnek vererek başarısını bıkmadan usanmadan çalışmasına borçlu olduğuna değinerek gençlere şöyle seslendi:

Yirmi üç yaşımda mezun olduğumda 1985'te Zilan ayakkabı şirketini kurduk. İlk ihracatımızı Yunanistan’la yaptık. Finlandiyalılarla 300 milyon TL’lik bir ihracat yaptığımızda 1880’lerde Türkiye’de toplamda yapılan ayakkabı ihracatı yalnızca 2 milyondu. Bir ülke, başka bir ülkeye mal satıyorsa o ülkeye ekonomik olarak galip gelmiştir. Biz bu düşünceyle yolumuzu alıyoruz. Bu motivasyon beni 1988’den 2008’e TİM başkanlığına sürükledi. Yirmi yedi yıllık bir mücadele verdim. Eğer bir şeyi önemsiyorsanız yılmadan usanmadan devamlı çalışacaksınız. İhracat için üretmek gerek. Üretmenin hazzını duymalıyız. Bıkamadan usanmadan 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için çalışacağız. Siz değerli gençler, fikirlerinizi ticarileştirmek için önemli kurumlar var. Bizlerde kendi içimizde yeni hedeflerinizde ve stratejilerimizde gençleri en öne koyuyoruz. Yarın sizler geleceğin ürünlerinizi tasarlayacaksınız. Fikirlerinizi büyük tutun ki hedeflerinizde büyük olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN dedi üzere ‘Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.’ Bizler de ömrümüz yettiğince çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Törene Bahçeşehir Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin yanı sıra iş dünyasından Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ve Esas Holding Yönetim Kurulu üyesi Ali Sabancı ve Makedonya İstanbul Başkonsolosu Zerrin Abaz gibi isimler de katıldı.