Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İhracatçı Eğilim Anketi 2016 4’üncü Çeyrek Gerçekleşme ve 2017 1’inci Çeyrek Beklenti Sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yıl sonu kur beklentisi 3.83, euro beklentisi 4.03 oldu. İlk çeyrek için dolar beklentisi 3.73, euro beklentisi 4.01 olurken 2017 yılı büyüme beklentisi de yüzde 3.3 olarak tahmin edildi.

Büyükekşi’nin açıklamalarına göre yılın son çeyreğinde yeni pazarlara girdiğini açıklayan firmaların sayısı bir önceki çeyreğe göre yüzde 38 seviyesinde gerçekleşti. Her 3 ihracatçıdan bir tanesi yeni pazarlara girdi. Yatırım ve istihdam konusunda yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleşen yatırımlarda ihracatçıların yüzde 60’ının Türkiye’nin geleceğine güvendiğini ve yurt içindeki yatırımlarını artırdı. Yüzde 30’u ise yurt dışındaki yatırımlarını artırdı .Yurt içinde en büyük yatırım yüzde 40 ile tesislerin modernizasyonu dalında.

Büyükekşi anket verilerini şu şekilde paylaştı:”Üçüncü ana başlığımız ise 2016 yılında ihracatçılarımızın pazara girişte karşılaştığı sorunların başında yüzde 53 ile fiyat rekabetindeki yaşadığı sorunlar öne çıkıyor. Yüzde 43,8 ile hedef ülkelerdeki ekonomik sıkıntılar 3’üncü olarak da yaklaşık yüzde 35 ile finansmanın ortaya çıktığını görüyoruz.

2017 yılı beklenti sonuçları

Özellikle 2016’nın sonlarında sayın Bakanımız Nihat Zeybekci’nin önderliğinde 2016 yılında açıklanan ihracatımıza verilecek teşvik ve finansman destekleri bizim için umut oldu. 2017 yılını ihracatta atılım yılı olarak kabul ettik.

2017 yılında 48 farklı ülkeye ticaret heyetleri düzenlemeyi planlıyoruz. İlk kez ticaret heyeti düzenlediğimiz ülke sayısı ise 12 olacak. Bunların arasında Dominik Cumhuriyeti, Uruguay gibi bakir pazarlar yer alıyor. Ayrıca dünya ticaretine yön veren ülkelerde Türk Ticaret Merkezleri açacağız. İran hazır. İnşallah bu ay içerisinde sayın bakanımız Nihat Zeybekci ile birlikte açacağız. 2017 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentileri 5 ana başlıkla paylaşacağım. Hedef pazarlarda çok büyük bir atakla ABD yüzde 17 ile öne geçti. Rusya ikinci sırada ve Almanya Çin ve Fransa bunları takip ediyor. İkinci konumuz üretim ve ihracat konusu. Firmalarımızın yüzde 68’i en az geçen yıl ki kadar ihracat yapacaklarını belirtiyorlar.Üçüncü konumuz ise yatırımlar. Bu yılın ilk çeyreğinde her iki firmadan bir tanesi yurt içindeki her üç firmadan bir tanesi ise yurt dışındaki yatırımlarını artırmayı planlıyor.

300 bin istihdama talibiz

İstihdam ile ilgili 2017 yılının ilk çeyreğinde ihracatçı firmalarımızın yüzde 29’u yeni istihdam artışı sağlayacaklarını söylüyorlar. İnşallah iki, üç ve dördüncü çeyreklerde daha fazla istihdam bekliyoruz. İlave bir milyon yeni istihdam konusu gündeme geldi. Biz de bunun 300 binine talibiz. Piyasa beklentilerine gelecek olursak; Ocak-Mart döneminde dolar kuru beklentisi ihracatçıların 3,73, yıl sonu için ise 3,83. Euro beklentisi Ocak-Mart dönemi için 4,01 yıl sonu beklentisi 4,03. Enflasyon oranı beklentisi 10.6. Merkez Bankası politika faiz yıl sonu beklentisi 9,25, büyüme beklentisi ise yıl sonu 3,3 oldu”.

Ali Canberk Özbuğutu

