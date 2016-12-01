Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Kasım ayı ihracat verilerini Hyundai Assan'ın Kocaeli'nde bulunan fabrikasında açıkladı. TİM verilerine göre mücevher dışındaki altın ihracatı hariç tutularak yapılan hesaplamalarda, Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla 11 milyar 952 milyon dolar oldu.

Ocak-Kasım dönemini kapsayan ilk 11 aylık dönemde ihracat yüzde 2,4 azalışla 128 milyar 973 milyon dolar olurken, son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 3,2 düşüşle 140 milyar 724 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Miktar bazında ihracat ilk 11 ayda arttı

Kasım ayında ihracat miktar bazında yüzde 5,2 artarak 9,1 milyon ton olurken, yılın ilk 11 ayında gerçekleştirilen 94,8 milyon ton ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışa işaret etti. Sektör bazında miktar olarak Kasım ayında 16 sektörde artış, 11 sektörde de azalış gözlendi. Kasım ayında ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre miktar olarak en çok artıran sektörler yüzde 27,8 artış ile yaş meyve ve sebze ile yüzde 24,4 artışla mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörleri oldu. İlk 11 ayda ise miktar bazında en yüksek ihracat artış yüzde 19,7 ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü ve yüzde 16,8 artışla çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde görüldü.

İhracat azalışında ihracat fiyatlarındaki düşüş, çevre ülkeler ve parite etkili

Türkiye'nin ilk 11 aylık ihracatının yüzde 2,4 daralmasında ihracat fiyatlarındaki düşüş, çevre ülkelerle yaşanan sorunlar ve dolardaki yükseliş kaynaklı parite kaybı etkili oldu. Bu dönemde, ihracat fiyatlarındaki gerileme kaynaklı düşüş 3,6 milyar dolar, çevre ülkeler kaynaklı kayıp 3,9 milyar dolar ve parite kaynaklı kayıp 1,2 milyar dolar oldu. Parite kaynaklı düşüşte doların özellikle Türk lirası ve sterline karşı önemli ölçüde değer kazanması etkili oldu.

Otomotiv güçlü performansını sürdürüyo

Sektörel bazda Kasım ayında en fazla ihracatı yüzde 16,9 artış ve 2 milyar 239 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Bunu 1 milyar 319 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 1 milyar 158 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Kasım ayında en fazla ihracat artışını sanayi ürünlerinde yüzde 167 ile gemi ve yat sektörü elde etti. Tarım ürünlerinde ise en yüksek artışı yüzde 21 artışla zeytin ve zeytinyağı sektörü gerçekleştirdi.

Kasım ayında Norveç'e artış dikkat çekti

Kasım ayında 118 ülke/bölgeye ihracatta artış yaşanırken, 113 ülke/bölgede gerileme oldu. En fazla ihracat yapılan ilk beş ülke arasında ihracat Almanya'ya yüzde 5,6, İtalya'ya yüzde 16,5, ABD'ye yüzde 15,7 artış kaydederken, İngiltere'ye yüzde 12,7 ve Irak'a yüzde 6,8 azalış gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında Kasım ayında en yüksek ihracat artış oranlarını yüzde 656 ile Norveç, yüzde 45 ile Bulgaristan ve yüzde 44 ile Birleşik Arap Emirlikleri elde etti. Norveç'te yaşanan yüksek artışta bu ülkeye yapılan gemi ve yat ihracatındaki yükseliş etkili oldu.

Rusya'ya ihracatta Kasım ayında bu yılın en düşük azalışı kaydedildi. Rusya'ya ihracat Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 azaldı. Ülke grubu bazında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre AB'ye yüzde 4,9, Kuzey Amerika'ya yüzde 18,4, Ortadoğu'ya yüzde 3,6 artış gösterdi. İlk 11 aylık dönemde ise ihracat AB'ye yüzde 4,3 ve Kuzey Amerika'ya yüzde 5,3 artarken, Ortadoğu'ya yüzde 8,2, Uzakdoğu'ya yüzde 3, Afrika'ya yüzde 7,9 ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 24,6 azaldı. AB'nin ihracatımızdaki payı ise ilk 11 aylık dönemde yüzde 49,4 olarak gerçekleşti.

Kasım ayında 47 ilin ihracatında artış, 33 ilde ise düşüş gözlendi. En fazla ihracat yapan beş il sıralaması ise şöyle oldu: İstanbul yüzde 0,4 artışla 4 milyar 889 milyon dolar, Bursa yüzde 16,4 artışla 1 milyar 206 milyon dolar, Kocaeli yüzde 12,2 düşüşle 824 milyon dolar, İzmir yüzde 2,4 artışla 662 milyon dolar ve Gaziantep yüzde 3,7 düşüşle 566 milyon dolar. En çok ihracat gerçekleştiren yedinci il Sakarya'nın ihracatını yüzde 137 arttırarak 372 milyon dolara çıkarması ise dikkat çekti.

İhracat verilerini açıklayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, dünya ticaretindeki daralmaya dikkat çekerek "DTÖ tarafından açıklanan güncel verilere göre ocak-eylül döneminde küresel ticaret yüzde 4,1 daraldı. Aynı dönemde, Güney Kore'nin ihracatında yüzde 8,5, İngiltere'de yüzde 12,3, Rusya'da yüzde 23,4, Çin'de yüzde 8,2 ve ABD'de yüzde 5 düşüş var. Ülkemiz ise her şeye rağmen diğer ülkelere kıyasla olumlu bir performans ortaya koyuyor" diye konuştu.

"İhracatımızdaki artış önümüzdeki dönemde devam edecek"

Büyükekşi, "Kasım ayında artışa geçen ihracatımızın, önümüzdeki dönemde, petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşün son bulması ile başta Rusya olmak üzere, çevre ülkelere olan ihracatımızın toparlanması ile artışının devam edeceğini göreceğiz. Önümüzdeki dönemde, Rus ekonomisinin de tekrar büyümeye geçmesiyle birlikte Rusya'ya ihracatımızın artışa geçmesini bekliyoruz. Bunlarla birlikte, Hükümetimizin attığı çok önemli reform ve destek adımları var. Son dönemde ihracatçılara sağlanan cesur destek adımlarının yanında, son olarak proje bazlı Süper Teşvik Paketi açıklandı. Hükümetimizin daha önce atmış olduğu adımları tamamlayıcı nitelikle olan bu paketle birlikte, ülkemizde yatırımlarda artış yaşanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

TİM Başkanı Büyükekşi, son dönemde gündemde olan döviz kurlarına ilişkin olarak da "Döviz kurunun yükselmesi ihracatımız açısından rekabetçiliğimizi artıran unsurlardan biri. Ancak asıl önemli olan mallarımızın içerik olarak katma değerinin yükselmesi. Kur konusunda bizim için en önemli şey öngörülebilirlik. Yüksek oranlarda yaşanan dalgalanmalardan üreticilerimiz ve ihracatçılarımız zarar görüyor. Bu noktada gerek Merkez Bankamızın, gerekse de Hükümetimizin aldığı önlemleri destekliyoruz. İnanıyoruz ki, önümüzdeki süreçte TL üzerindeki spekülatif baskılar sona erecek" dedi.

"İnovasyon Haftası 8-10 Aralık'ta"

Büyükekşi, Türkiye İnovasyon Haftası'nı 8-10 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenleyeceklerini de hatırlatarak şunları söyledi: "TİM olarak ihracatımızı sürekli ve kalıcı olarak artırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta, Fas'ta 190'dan fazla ülkenin üye olduğu ITC'nin (International Trade Center) düzenlediği konferansta dünya ülkelerinin ihracatı geliştirme kurumlarıyla bir araya geldik. Dün de Finlandiya'da inovasyon ve girişimcilik alanında dünyanın önde gelen organizasyonlarından biri olan Slush etkinliğinde ülkemizi temsil ettik. TİM olarak inovasyona özel bir önem veriyoruz. 8-10 Aralık tarihleri arasında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın da teşrifleriyle İstanbul'da İnovasyon Haftası'nı beşinci kez düzenliyoruz."