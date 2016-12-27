Uluslararası üniversite olma hedefine emin adımlarla ilerleyen İAÜ'nün bu yöndeki çalışmaları, Türkiye'nin en büyük ekonomik sivil toplum kuruluşlarından Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından da onaylandı.

Hizmet ihracatı kavramını 2010 yılında ilk olarak İAÜ'nün gündeme getirdiğini hatırlatan İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Yabancı öğrenciler ekonomiye ciddi katkılar sağlıyor”

“Son dönemlerde hizmet ihracatı, ürün ve mal gibi ülkelerin ekonomisinde çok önemli bir yer tutuyor. Bilişim, eğitim, sağlık, eğlence, yazılım ve lojistik gibi hizmet sektörlerinde artık insanlar konseptlerini, düşüncelerini, akıllarını ve yazılımlarını ihraç ederek ülkelerine çok ciddi şekilde döviz girdisi sağlıyorlar. Bugün baktığınızda Türkiye’ye ortalama 140 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Bu 140 milyar doların yaklaşık 50 milyar doları hizmet sektörü tarafından karşılanıyor. Her geçen gün daha da artması gerekiyor. O anlamda bizler de eğitim sektörü ve DEİK Eğitim Ekonomisi İş Başkanı olarak Türkiye’ye uluslararası öğrenci kazandırmak için üniversitelerimizle beraber uzun yıllardır çalışmalar yapıyoruz. Tabi İstanbul Aydın Üniversitesi bu konudaki çalışmalara en başta yürütüyor. Şu anda üniversitemizde 4 bin uluslararası öğrencimiz var. Her gelen öğrencinin hazırlık dahil 5 yıl okuduğunu varsayarsak eğer aslında 20 bin öğrenciye tekabül ediyor. Bu anlamda 20 bin öğrenci farklı alanlarda ülkeye ekonomik anlamda katkı sağlıyor. Çünkü bu öğrenciler aynı zamanda diğer sektörlere de yatırım yapıyorlar. Ev tutuyor kira ödüyor, perakende sektörüne ödeme yapıyor, turizm ve sağlık sektörüne de aynı şekilde kazandırıp ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bir de bunun üzerine bu öğrencilerin kendi ülkelerine dönerken bu ülkenin fahri büyükelçileri ve Türkiye sevdalısı olarak dönmelerini de eklememiz lazım. Nereden bakarsanız bakın birçok anlamda yabancı öğrenciler Türkiye’ye ciddi anlamda katma değer sağlıyorlar. İAÜ de bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapan üniversiteler arasında yer alıyor. Bu yüzden eğitim kategorisinde Sayın Başbakanımızın ve değerli bakanlarımızın katılımıyla TİM’in ödül töreninde biz de 2. sırada yer aldık. Bu aslında üniversitemizde bulunan herkesin başarıdır.”

“Türkiye eğitim anlamında dünyada büyük ülkelerle rekabet edebilecek durumda”

Aynı zamanda yurt dışındaki öğrencilerin neden eğitim için Türkiye’yi seçtiklerini de değerlendiren Aydın, “Uluslararası öğrenciler için Türkiye aslından bir cazibe merkezi. Hem coğrafi hem de kültürel ve tarihi olarak gerçekten değerli. Bunun yanı sıra Türkiye eğitim anlamında da artık dünyada diğer büyük ülkelerle rekabet edebilecek duruma geldi. Şu anda ilk 500’un arasında 15 kadar üniversitemiz mevcut. Bundan 10 yıl öncesinde bu rakam 1 ya da 2 idi. Bu başarıyı doğuran aslında birçok sebebimiz var. Yani Türk üniversitelerinin kaliteyi her gün biraz daha arttırmasının yanı sıra ulaşım ve yaşam kolaylığı ve Türk insanının sıcakkanlı olması da çok büyük etkenler içerisinde. Biz de İAÜ olarak bugün 84 farklı ülkenden 4 bin öğrencimize ev sahipliği yapıyoruz. Gerçekten Türk üniversiteleri iftiharlar söyleyebiliriz ki onur ve gurur duyabileceğimiz seviyedeler” şeklinde konuştu.