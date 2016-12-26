Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı’nın katkıları ile bu yıl ilk kez düzenlediği “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması” araştırması sonuçlandı. 11 kategoride dereceye giren firmalar için Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla ödül töreni düzenlendi.

İstanbul Ataköy Hyatt Regency'de gerçekleştirilen törende, Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Nurettin Canikli ve Veysi Kaynak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da yer aldı.

ÖDÜLLER 11 KATEGORİDE VERİLDİ

Bilişim Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Eşya Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri, Görsel-İşitsel Hizmetler, İletişim Hizmetleri, Mühendislik Hizmetleri, Müteahhitlik Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Teknik Müşavirlik Hizmetleri, Turizm Hizmetleri ve Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri alanlarında ödül almaya hak kazanan firmalar plaketlerini Başbakan Yıldırım ve programa katılan bakanların elinden aldı.

Eğitim alanında “En fazla uluslararası öğrenci geliri elden eden” 3. üniversite olan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi adına ödülü, Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş aldı. Ali Altınbaş’a plaketini Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç takdim etti. “En fazla uluslararası öğrenci geliri elden eden üniversite” alanında alınan ödülü değerlendiren İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, “Üniversitenin kuruluş amaçlarından birisi de ‘uluslararası üniversite’ olmak” dedi. Kısa bir zamanda bunu başardıklarını ifade eden Altınbaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“KÜLTÜR İHRACATI DA YAPIYORUZ”

“İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin kuruluş amaçlarından bir tanesi uluslararası bir üniversite olmak. Uluslararası üniversite olmanın en önemli yolu da öğrenci yapısının uluslararası homojenlikte olmasıdır. 6 sene gibi kısa bir zamanda buraya ulaştığımız için çok mutluyum. Bana göre İhracatçılar Birliği çok doğru bir adım atmıştır. En önemli ihracat budur. Aynı zamanda parasal girdisi olduğu gibi kültür ihracatı da yapmış oluyoruz. Türkiye’yi, Türk’ü dünyaya tanıtmada büyük bir hizmet ettiğimizi düşünüyorum.”

“İFTİHAR DUYUYORUZ”

Ödül törenine İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan da katıldı. Türkiye ekonomisine katkıda bulunmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Erhan, “Bu büyük başarı her şeyden önce mütevelli heyetimizin, hocalarımızın ve özveri ile çalışan idari personelimizin başarısı. Biz Türkiye’nin ekonomisine katkı sunan sektörlerden biri olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Türkiye açısından büyük önem arz eden döviz girdisinden, ama aynı zamanda da Türkiye’nin yurt dışındaki gönüllü büyükelçileri şeklinde hareket edecek olan bu öğrencileri yetiştirmekten büyük bir iftihar duymaktayız” dedi.

