Yapı ve inşaat malzemecileri sektörünün birliğini sağlayan TİMDER’in 2004 yılından beri düzenlediği TİMDER Akademi, 4 Ekim 2016 Salı başladı.

Ekonominin lokomotifi inşaat, inşaat sektörünün dinamosu sayılan TİMDER’in sektöre kalifiye personel kazandırmak amacıyla 12 yıldır düzenlediği akademide; bu yıl satış pazarlama tekniklerinden iletişime, kişisel gelişimden, sektör analizine, finans ve karlılıktan yöneticiliğe, müşteri ilişkilerinden dijital pazarlama yöntemlerine kadar birçok alanda eğitimler verilecek.

TİMDER Akademi’de dersler 04 Ekim–24 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Akademi dünyasının önde gelen isimleri ve alanında tecrübeli özel sektör temsilcilerinden oluşan uzman bir eğitim kadrosu tarafından verilecek.

Eğitim sonrası TİMDER özel ödülü verilecek

TİMDER Başkanı Ertan Sapankaya, “Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörünün dinamosu yapı sektörünü, aynı çatı altında toplayan TİMDER olarak, bu yıl da sektörümüze donanımlı eğitimli personel kazandırmak üzere TİMDER Akademi’yi başlattık. Her yıl olduğu gibi TİMDER AKADEMİ ile amacımız değişen pazar koşullarında rekabet edebilecek eğitimli, donanımlı ve kalifiye personel yetiştirmek. 12 yıldır süren bu projemizle sektöre yüzlerce kişi kazandırdık” dedi.

Sektör çalışanlarının katıldığı TİMDER Akademi eğitimi sonrası katılımcılar ayrıca TİMDER özel ödülü ile ödüllendiriliyor.

