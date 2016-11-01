TİMDER Akademi bünyesinde sektöre nitelikli personel yetiştirmek amacıyla satış pazarlama tekniklerinden iletişime, kişisel gelişimden, sektör analizine, finans ve karlılıktan yöneticiliğe, müşteri ilişkilerinden dijital pazarlama yöntemlerine kadar birçok alanda eğitim veriliyor.

4 Ekim 2016 Salı günü başlayan TİMDER Akademi, 24 Kasım 2016’da son dersini verecek. Eğitim sürecine katılan sektör çalışanları, eğitimlerle pek çok artı değer elde edildiğine değindi. TİMDER Akademi’nin amacı, ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörünü, Türkiye ve Dünya’daki yerini, pazarın geldiği son durumu, sektörün geleceğini analiz ettikleri derslerle 12 yıldır sektöre kalifiye eleman yetiştirmek oldu.

Bu yıl satış pazarlama tekniklerinden iletişime, kişisel gelişimden, sektör analizine, finans ve karlılıktan yöneticiliğe, müşteri ilişkilerinden dijital pazarlama yöntemlerine kadar birçok alanda eğitimler veriliyor.

“SEKTÖR ÇALIŞANLARINA YETKİNLİK KAZANDIRIYORUZ”

Özellikle pazarlama ve dijital sektörde etkin olmak için eğitimin içeriğini bu yönde zenginleştirdiklerini belirten TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Sapankaya “TİMDER 29 yıldır sektöre emek veriyoruz. Sektördeki ihtiyaçları tespit ederek, çalışmalarımızı sürdürülebilir eğitimlerle destekliyoruz. TİMDER Akademide verdiğimiz eğitimlerle sektör çalışanlarına yetkinlik kazandırıyoruz. Teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi inşaat sektöründe de ağırlığını artırdı. Akademi eğitimlerinde amacımız kalifiye eleman açığını kapatmak olduğu için teknolojik değişimlere kayıtsız kalamazdık ve eğitimleri de bu yönde zenginleştirdik” dedi.

