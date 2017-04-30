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Timsah ağır yenilgiyi unutturmak istiyor

Bursaspor, Süper Lig’in 29. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Galatasaray’ı mağlup ederek geçtiğimiz hafta aldığı ağır yenilgiyi unutturmak istiyor.

Timsah ağır yenilgiyi unutturmak istiyor

30 Nisan 2017 10:33

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Bursaspor, yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Ligde geçtiğimiz hafta Akhisar Belediyespor’a 5-1’lik skorla mağlup olan yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde karşılaşacağı Galatasaray’ı mağlup ederek aldığı ağır yenilgiyi unutturmak istiyor. Üst sıralardan kopmak istemeyen konuk ekip ise sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

96. randevu
İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig'de 96. kez karşılaşacak. Geride kalan 95 maçta Galatasaray sahadan 48 kez galibiyetle ayrılırken, Bursaspor ise toplam 22 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. 25 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bursaspor 2012 yılından beri kazanamıyor
Yeşil-beyazlı ekip, Galatasaray’a karşı ligde çıktığı son 9 maçta galibiyet elde edemedi. Rakibini en son 2011-2012 sezonunda Bursa’da oynanan karşılaşmada Batalla’nın tek golüyle yenen Timsah, bu karşılaşmanın ardından ligde çıktığı 9 karşılaşmada 5 mağlubiyet, 4 beraberlik aldı. Bursaspor'un Galatasaray ile lig tarihinde kendi sahasında oynadığı 47 karşılaşmada ise üstünlük kurduğu gözlendi. Bu maçların 18'inde sahadan 3 puan ile ayrılan Bursaspor, 12 mücadelede ise rakibine boyun eğdi.

Sneijder Bursaspor’u seviyor
Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Bursaspor’a karşı çıktığı 11 resmi maçta 6 kez gol sevinci yaşarken, kariyerinde de en fazla gol attığı rakibin Bursaspor olması dikkat çekti. Yeşil-beyazlılarda ise Rumen oyuncu Bogdan Stancu, Galatasaray’a karşı çıktığı 9 lig maçında fileleri 5 kez havalandırdı. 

Mesut Alan


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