Olay, 1 Şubat 2015 tarihinde meydana gelen olayda Bursa’da saatte hızı 10 kilometreyi bulan lodos sebebiyle Timsah Arena’nın çatı montajı için bulunan vinç saat 06.00 sıralarında Bursaray hattı ve İzmir-Ankara karayolunda seyir halinde olan 16 T 5541 plakalı ticari taksinin üzerine devrildi. Vincin devrilmesiyle aralanan taksi şoförü Fatih D. (28) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haklarında ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına’ sebep olmak suçundan 2 ila 15 yıl arasında hapis cezası istenen sanıklardan Vinç Şirketi ortağı Hamza A., ile vinç operatörü Bülent Ç.’nin Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında karar çıktı. Sanık Hamza A.’nın avukatı Metin Sönmez, “Olay günündeki olumsuz hava şartlarının göz önünde bulundurulmasını, sanığın lehine olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.

ÖNCE HAPİS, SONRA PARA CEZASI

Mahkeme heyeti, toplanan delillere göre, Vinç firması yönetim kurulu üyesi Hamza A.’ya (27), önce 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ardından heyet Hamza A.’nın sabıkasız oluşu ve iyi hali nedeniyle cezası 2 yıl 1 aya düşürürken, ölen şahsın yakınları ve müştekinin de şikayetlerinden vazgeçmiş olmaları sebebiyle cezayı günlüğü 20 liradan 15 bin 200 lira para cezasına çevirdi. Sanığın parasını 10 taksit halinde ödenmesine, geciktirmesi halinde tamamının ödetilmesine, ödenmediği takdirde cezaevine gönderilmesine karar verdi. Vinç operatörü Bülent Ç. ise, (43) ise, üzerine atılı taksirli ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme suçundan tali kusurlu olması sebebiyle 2 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, bu cezasını iyi hali ve sabıkasız oluşu sebebiyle Bülent Ç.’yi denetimli serbestliğe tabi tutulmasına, bu süre içinde suç işlemesi halinde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Ahmet Faruk Çabuk