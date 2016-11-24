Yeşil-beyazlı ekip, yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.

Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, akşam saatlerinde İstanbul'a gidecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.

Mesut Alan

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