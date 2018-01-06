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Tiner silah kabul edilince tutuklandı

Bursa’da tinerle akrabasını gasp etmeye çalışırken yaşlı kadının çığlık atması üzerine kaçan şüpheli yakalandı. Tinerin yağma suçunda silah olarak kabul edilmesi üzerine zanlı tutuklandı.

Tiner silah kabul edilince tutuklandı

06 Ocak 2018 12:21

Olay, Dikkaldırım Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.’nin (73) evine giren şüpheli, yaşlı kadının burnuna tineri dayadı.

Yaşlı kadın bu sırada çığlık atınca şüpheli kaçtı. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspçı yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarında şüphelinin 52 yaşındaki M.D. olduğu tespit edildi. S.K.’nın akrabası olduğu belirlenen M.D'nin daha evvelden temin ettiği anahtarla eve girdiği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tinerin yağma suçunda silah olarak kabul edilmesi üzerine tutuklandı.

Ahmet Faruk Çabuk 

 

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