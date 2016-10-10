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Tinerciler hacizli kamyonu ateşe verdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde eski cezaevi bahçesini mesken tutan tinerciler, hacizli kamyonu ateşe verdi. Alev alev yanan kamyon küle döndü.

Tinerciler hacizli kamyonu ateşe verdi

10 Ekim 2016 23:57

İddiaya göre, yaklaşık 2 yıl önce yıkılan Malkara eski cezaevinin bahçesinde hacizli olarak bırakılmış bir kamyon, tinerciler tarafından ateşe verildi. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Alev alev yanan kamyon, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Hacizli olduğu öğrenilen kamyon küle döndü.
Mahalle sakinleri, tinercilerin eski cezaevi bahçesine sık sık gelmesinden dolayı rahatsız olduklarını ifade ederek, hacizli araçların bölgeden kaldırılmasını istedi. 

Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ 

Etiketler: haciz, tinerci


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