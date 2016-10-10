İddiaya göre, yaklaşık 2 yıl önce yıkılan Malkara eski cezaevinin bahçesinde hacizli olarak bırakılmış bir kamyon, tinerciler tarafından ateşe verildi. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Alev alev yanan kamyon, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Hacizli olduğu öğrenilen kamyon küle döndü.

Mahalle sakinleri, tinercilerin eski cezaevi bahçesine sık sık gelmesinden dolayı rahatsız olduklarını ifade ederek, hacizli araçların bölgeden kaldırılmasını istedi.

Hüseyin Tayyar

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