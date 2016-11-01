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Tinercilerin kaldığı gecekonduda çıkan yangın korkuttu

Kağıthane’de madde bağımlısı şahısların kullandığı iddia edilen boş gecekondu, çıkan yangın nedeniyle kül oldu. Gecekondudan çıkan alevlerin yanındaki eve sıçraması paniğe neden oldu.


01 Kasım 2016 18:47

Yangın, saat 17.45 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Sorgun Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlılarının kullandığı öğrenilen boş bir gecekondu da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondudan alevler çıktığını gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kağıthane, Seyrantepe ve Şişli itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipleri olay yerine ulaşmaya çalışırken, gecekonduda çıkan alevler hemen yanındaki eve de sıçradı. Olay yerine ulaşan ekipler, gecekondudaki yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Gecekondu yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı evdeki yangın ise büyümeden kontrol altına alındı.
Polis, tinercilerin kaldığı iddia edilen evde çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.
 

Doğan Can Cesur

Etiketler: kağıthane, Tinercilerin kaldığı gecekondu, yangın


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