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Tinerle ateş yakmak istedi, alev topuna döndü

İzmir'in Bornova ilçesinde, ısınmak için ateş yakmak isteyen bir çocuk, iddiaya göre yağ yerine tiner kullanınca bir anda alevler içinde kaldı.

Tinerle ateş yakmak istedi, alev topuna döndü

27 Aralık 2017 22:46

Sosyal medyaya düşen bir görüntüye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 5. Sanayi Sitesi’nde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, ateş yakarak ısınmak isteyen bir çocuk, yağ yerine tiner kullanınca bir anda harlama oldu.

Olay sonrasında çocuğun elbiseleri tutuşurken, çığlık seslerini duyan çevredeki esnaflar yardımına koştu. Talihsiz çocuk, durumun bildirilmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan çocuk, havayolu ile Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Halil İbrahim Karabıyık
 

 

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