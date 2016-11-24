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Tinerle ısınmak isterken kendisini yaktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çalıştığı atölyesinde ısınmak için tiner doldurduğu tenekeyi yakmaya çalışan 18 yaşındaki genç, tinerin alev alması sonucu yaralandı.

Tinerle ısınmak isterken kendisini yaktı

24 Kasım 2016 13:41
Tinerle ısınmak isterken kendisini yaktı - Tıkla İzle

Vücudunda ağır yanıklar oluşan genç, hava ambulansıyla Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Edinilen bilgire göre, olay sabah saatlerinde Seydikemer Zorlar Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Akif Can Aygün, ısınmak için, tenekenin içine koyduğu tineri tutuşturmak istedi. Tenekedeki tinerin aniden yanması sonucu elbiseleri alev alan Aygün'ün ellinde ve yüzünde yanıklar oluştu. 112 ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinede yaptı. Ambulansla Fethiye'deki Özel Letoon Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Vücudunda birinci derece yanıklar tespit edildi.

Vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Aygün Letoon Hastanesinde yapılan müdahalenin ardında Ambulans helikopter ile Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. 

Murat Yalçın
MUĞLA


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