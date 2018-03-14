Tıp Bayramı 100 yıldır kutlanıyor

Sultan II. Mahmut’un reformları sonucu hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi’nin de katkılarıyla modern anlamda ilk tıp mektebi İstanbul Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağı'nda hizmet vermeye başladı. 14 Mart 1827 tarihinde Çarşamba günü kurulmasından dolayı her 14 Mart ülke genelinde Tıp Bayramı olarak kutlanıyor.

140 bin hekim görev yapıyor

Türkiye’de yaklaşık 140 bin hekimin, 600 bin civarında da diğer sağlık çalışanının sektörde hizmet verdiğini belirten Alibey Sağlık Grubu Başkanı Dr. Osman Çetin, “Sağlık çalışanı ve hekim olmak; başta insanı sevmek, mesleğine yürekten inanmaktır. Hekimlik, dünyanın en onurlu mesleklerinden biridir. Karşılaşılan güçlüklere rağmen gösterilen gayret ve mücadeleden hiç vazgeçmemektir. Gece gündüz demeden çalışan, bu kutsal mesleği büyük fedakarlıklarla yerine getiren, mesleğine aşkla bağlı, saygın, onurlu meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı’nı yürekten kutlarım. Ülkemizde kamu ve özel sektör olmak üzere sağlık alanında yaklaşık 140 bin hekim, 600 bin civarında da diğer sağlık çalışanı görev yapmaktadır” dedi.

Geleneği tıp öğrencileri başlattı

Bayram olarak kabulünden 91 yıl sonra kutlanmaya başlanan 14 Mart Tıp Bayramı’nın çıkış hikayesi de hayli etkileyici. 1919 yılında İstanbul’un düşman askerlerince işgal edilmesini protesto eden tıp öğrencileri 14 Mart Tıp Bayramı’nı seçiyor.

İki büyük Türk hekimi İbni Sina ve Ebubekir Razi

Aynı zamanda kendisi de Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı olan Dr. Osman Çetin, iki büyük Türk hekimi İbni Sina ile Ebubekir Razi’nin tıp alanına yaptıkları hizmetlere dikkat çekti.

Dr. Çetin, “10'uncu asırda yaşamış büyük hekim İbni Sina, tıpta mühim buluş ve keşifler yapmıştır. Yine 9'uncu asırda yaşamış olan büyük Türk hekim Ebubekir Razi de birçok alanda ilaç yapmış ve tifoyu soğuk su ile tedavi etme yöntemini bulmuştur”.