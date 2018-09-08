Tıp fakültesi öğrencisi girdiği denizde kayboldu

Merkez Güre Mahallesi'nde bulunan plajlar mevkinde 2 arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Hüseyin Topşir (23) akıntıya kapılarak kayboldu. Edinilen bilgilere göre, iki arkadaşıyla plaja gelen Hüseyin Topşir denizin dalgalı olmasına aldırmadan girdiği denizde açılmaya başladı. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Topşir’in yardımına ise iki arkadaşı koştu fakat dalgaların şiddetini arttırmasıyla müdahale edemedi. Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Hüseyin Topşir daha sonra ise gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar ise durumu sahil güvenliğe ve polise bildirdi. Olay yerine gelen Sahi Güvenlik, Giresun Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma, AKUT, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri denizde arama çalışması gerçekleştirdi. Uzun arayışların ardından sonuç alınamazken havanın kararmasıyla arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Babası imam olarak Almanya’da görev yaptığı öğrenilen Topşir’in ailesine de haber verildi.

Eniştesi de denizde kaybolmuş

Deniz’de kaybolan Hüseyin Topşir’in halasının eşi olan Ali Yel ise çalıştığı geminin 1999 yılında Artvin'in Hopa ilçesinden Samsun'a pirit madeni götürdüğü sırada Rize'nin Pazar ilçesi açıklarında batması sonucu kaybolmuş ve 19 yıldır ulaşılamamıştı.

Öte yandan denizde kaybolan Topşir’în Giresun’un Eynesil ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu Pazartesi günü Azerbaycan’a döneceği, gitmeden denize girmek istediği için arkadaşları ile plaja gelmek istediği de öğrenildi.

Resul Yanbul