Tıp literatürüne geçen ameliyat

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 49 yaşındaki ev hanımı Nazife Sağlık, 4 yıl önce kalbinin hem sağ hem de sol kısmından protez kalp kapağı ameliyatı oldu. Ancak bu ameliyatlarla da tam olarak sağlığına kavuşamayan Nazife Sağlık’a, ilerleyen yıllarda kalp ile ilgili şikayetleri tekrar başlayınca Milas'ta gittiği hastanede kalp yetmezliği tanısı kondu ve şoklama cihazı takılması önerildi. Ancak Nazife Sağlık, daha önceden protez kalp kapağı ameliyatı olduğu için kalbine şoklama cihazı takılması zor bir operasyon olarak görüldü ve Medical Park İzmir Hastanesi tavsiye edildi. Medical Park İzmir Hastanesinde Prof. Dr. İstemihan Tengiz ve Doç. Dr. Serkan Saygı tarafından kalbin toplardamarı içerisine şoklama cihazı kablosunu yerleştirerek hastayı tekrar sağlığına kavuşturdu. İki uzman doktorun yaptığı bu operasyon tıp literatürüne 6. vaka olarak geçti.

Normal yöntemlerle hastaya pil takılmasının imkansız olduğunu belirten Prof. Dr. İstemihan Tengiz, “Hastamızın daha önce kalbinin hem sağ hem de sol kısmına protez kapak konmuş. Daha sonra kasılma gücündeki yetersizlikten dolayı hastaya şoklama cihazı takılması önerilmiş. Bu türlü hastalarda biz şoklama cihazının kablosunu sağ karıncığın içerisine yerleştiriyoruz ama bu hastada hem solda hem de sağda protez kapak olduğu için kapak içerisinden geçip sağ karıncığa kabloyu koymak mümkün değildi. Bu yüzden alternatif bir yol bulmak gerekiyordu. Kalbin kendi toplardamarlarından orta kısımdan arkaya doğru geçen ‘middle cardiac vein’ olarak adlandırılan toplardamar içerisine bu şoklama cihazının kablosunu başarıyla yerleştirdik. Yapılan kontrollerde pilin çalışmasında herhangi bir sorun olmadığını da gördük. Araştırmalarımıza göre yaptığımız bu operasyon Pubmed kaynaklarına göre dünya tıp literatüründe 6. Vakadır” dedi.

Sağlığı yerinde

Operasyon sonrası tekrar sağlığına kavuşan Nazife Sağlık, “Ameliyatımı gerçekleştiren ve beni tekrar iyileştiren doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Girdiğim ameliyat dünyadaki nadir vakalardan birisiymiş. Bu nedenle böyle zor bir ameliyattan sağ salim çıktığım için doktorlarıma minnettarım” şeklinde konuştu.