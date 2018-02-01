Tıp merkezinde patlama: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, olay Adnan Menderes Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren tıp merkezinin zemin katında meydana geldi. Tıp merkezindeki sağlık çalışanı 20 yaşındaki Halil G. iddiaya göre oksijen tüpü kullanmak için hareket ettirdiği sırada, tüp bir anda patladı. Patlama onucunda sağlık çalışanı yaralandı. Patlamayla beraber yoğun duman oluşurken, yaralanan sağlık çalışanı mesai arkadaşları tarafından dışarı çıkarıldı. Yüzünden yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak altına alındı.

Yapılan tetkikler sonucunda yüzünde birinci derece yanık oluşan genç, müşahede altına alındı. Patlamayla oluşan yoğun duman tıp merkezinin kapı ve pencereleri açılarak tahliye edildi.

Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Salih Bakıcı