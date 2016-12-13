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Tıp Profesörü Beşiktaş’taki saldırı gecesi yaşadıklarını anlattı!

Beşiktaş’taki saldırıda görevli olmamasına rağmen hastaneye koşan Sakarya Üniversitesi Akademisyeni Prof. Dr. Derya Özçelik, o gece yaşadıklarını anlattı. Özçelik, “O gece acil hayatımda hiç görmediğim kadar sessizdi. Yaralı polisler sedyelere uzanmış, sadece iyiyim diyorlardı” dedi.

Tıp Profesörü Beşiktaştaki saldırı gecesi yaşadıklarını anlattı!

13 Aralık 2016 11:54
Tıp Profesörü Beşiktaş’taki saldırı gecesi yaşadıklarını anlattı! - Tıkla İzle

44 şehidin verildiği Beşiktaş saldırısında patlamanın yaşandığı yere yaklaşık 500 metre uzaklığındaki evinden görevli olmamasına rağmen koşarak yardıma giden Sakarya Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Özçelik, o gece yaşadıklarını anlattı.

Patlama sesini duyduktan hemen sonra televizyondan bombalı saldırı olduğunu öğrendiğini kaydeden Tıp Profesörü Derya Özçelik, “Büyük bir gürültünün ardından televizyondan geçen altyazıdan bomba olduğunu anladım. Evimin karşısında bulunan hastanedeki görevliler ‘ambulansları çıkarın’ diye bağrışmaya başladı. O zaman da yaralıların olduğunu anladım. Birden gitmeyi düşündüm, yaralılar var ve ben çok yakın bir mesafedeydim. Olay yerine bir 5 dakikada ulaşmışımdır. Acil olarak bir şey yapabilir miyim diye düşünmüştüm ancak girişime izin vermediler öyle olunca da hastaneye gittim. Yaralı polislerimiz sedyelere uzanmış yatıyorlardı. Tüm doktorlar koşmuş gelmiş içeride kalabalık bir ekip vardı. Yüzünde ve bacağında kesi olan iki polis kardeşimize müdahalede bulundum. O geceki atmosferden çok etkilendim, çok üzüldüm tüm vatandaşlar gibi. Ama birebir yaşamak da çok zor” dedi.

Acillerde olan kargaşa havasının o gece hastanede yaşanmadığını ifade eden Özçelik, “O gece hayatımda hiç görmediğim kadar sakin bir ortam ve yaralı polislerimizden sıfır ses. Arkadaşlar sadece sedyeye yatmışlar, muhtemelen de şoktalar aynı zamanda çok efendiler. Sadece kendilerine sorulanlara ‘iyiyim’ diye cevap veriyorlar” diye konuştu.

Patlamanın ardından Whatsapp’tan diğer cerrah arkadaşlarına da ulaştığını belirten Özçelik, koordineli olarak gece saatlerine kadar çalıştıklarını söyledi. 

Bilal Bilir - Remzi Şimşek


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