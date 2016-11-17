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Tipi kenti beyaza bürüdü

Kars’ta sabaha karşı başlayan kar yağışı ve tipi kenti beyaza bürürken, sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.

Tipi kenti beyaza bürüdü

17 Kasım 2016 08:59

Sabaha doğru başlayan kar, yüksek kesimlerde daha da etkili oldu. Sabah erken saatlerde iş yerlerini açan vatandaşlar ise iş yerlerinin önlerindeki karı temizledi. Kars’a kışın geldiğini belirten bir vatandaş, "Bundan sonra kalkmaz bu kar, kış, işsizlik, havalar soğuk olacak. Kömür, odun pahalı, birde odun, kömüre zamlarda gelirse, Allah yardım etsin" dedi.

Öte yandan Kars İl Özel İdaresine ait olan ve Faikbey Caddesi üzerinde bulunan boş arazide toplanan sokak köpekleri kar üzerinde oyun oynadı. Köpeklerin oyun oynaması ise renkli görüntülere sahne oldu.
Kars’ta tipi ile birlikte etkili olan kar yağışı, trafiği de olumsuz etkiledi. Özellikle kent dışına çıkan sürücüler, tipi yüzünden geri dönmek zorunda kaldı. Trafik ekipleri, kent dışına çıkan sürücülerden araçlarında zincir, çekme halatı ve ilk yardım çantası bulundurmaları istedi.

Öte yandan Kars-Digor yolu Hanlar Geçidi ile Kars Göle Boğatape Geçidi’nde tipi ve kar yağışının devam ettiği, yolda buzlanmalar olduğu bildirildi. 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: kar yağışı, kars


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