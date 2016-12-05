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Tipide mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

Ardahan-Göle yolunda tipi dolayısıyla şarampole uçan araçta mahsur kalan öğretmenler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tipide mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

05 Aralık 2016 09:24
Tipide mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Ardahan’a 28 km, Göle ilçesine 33 km uzaklıkta bulunan Meşedibi köyüne gitmek için yola çıkan öğretmenlerin bindikleri minibüs tipi dolayısıyla yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada yaralanan olmazken soğuk hava ve tipi dolayısıyla araçta mahsur kalan öğretmenler durumu telefonla İl Kriz Merkezine bildirdi. Bununu üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri kardan kapanan yolları açarak öğretmenlere ulaştılar. 1 şoför ve 9 öğretmen bulundukları yerden alınarak güvenli bir şekilde şehir merkezine götürüldü. 

Ahmet Akbuğa 
ARDAHAN 


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