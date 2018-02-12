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Tır arıza yapınca kaçak göçmenler yakayı ele verdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.

Tır arıza yapınca kaçak göçmenler yakayı ele verdi

12 Şubat 2018 15:52

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde İ.S. yönetiminde İstanbul’dan Makedonya'ya giden gıda ürünleri yüklü tır, Tekirdağ-Malkara karayolunda arızalandı. Malkara yolunda bulunan polis noktasına yakın bir yerde yol kenarında duran tırdan bir kişinin atladığını gören ekipler, tırda inceleme başlattı. Tırın dorsesinde arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, yüklerin arasına saklanmış 10 sığınmacıyı yakaladı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Arıza yapan tırın dorsesinden atlan yapancı uyruklu göçmen Tırdan atladığı için yaralandı olay yerine sevk edilen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Sığınmacılar, ifadelerinin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. 

Vedat Bayraktar - Emre Gülle
 

 

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