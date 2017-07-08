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Tır az kalsın faciaya neden oluyordu

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek istinat duvarına çarptı. Kaza nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluşurken, tır sürücüsü ağır yaralandı.

Tır az kalsın faciaya neden oluyordu

08 Temmuz 2017 10:14

Edinilen bilgilere göre, saat 03.15 sularında Antalya istikametinden Denizli yönüne giden Adnan Demir (32) yönetimindeki 33 PM 452 plakalı tır Serinhisar girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçtikten sonra istinat duvarına çarptı.

Kazada, araç sürücü araç içinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından önce Serinhisar Devlet Hastanesine ardından Pamukkale Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu, geçişler tek şeritten sağlandı. Tırın kaldırılmasının ardından yol trafiğe tamamen açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: Denizli, TIR


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