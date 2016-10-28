Diğer
Kategoriler

TIR devrildi: 1 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan TIR'ın kaldırımı aşıp yan yola devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

TIR devrildi: 1 yaralı

28 Ekim 2016 08:16

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayri Karaman (57) idaresindeki 28 K 6377 çekici, 28 K 6257 dorse plakalı gümrük malı yüklü TIR direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırıma çıkıp yan yola devrildi. Kazada, TIR sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası TIR'daki gümrük malının kimyasal madde olma ihtimali üzerine olay yerine Samsun Büyükşenir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri yaptıkları ölçümlerde herhangi kimyasal bulguya rastlamadı. Hastaneye kaldırılan TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Muammer Ay

Etiketler: Samsun, TIR


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!