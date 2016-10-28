Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayri Karaman (57) idaresindeki 28 K 6377 çekici, 28 K 6257 dorse plakalı gümrük malı yüklü TIR direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırıma çıkıp yan yola devrildi. Kazada, TIR sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası TIR'daki gümrük malının kimyasal madde olma ihtimali üzerine olay yerine Samsun Büyükşenir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri yaptıkları ölçümlerde herhangi kimyasal bulguya rastlamadı. Hastaneye kaldırılan TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muammer Ay